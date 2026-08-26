El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca

"Replicas" de la gran resaca, de la "rissaga" o meteotsunami de la mañana del pasado lunes. Xàbia sigue en alerta. El mar está raro raro. El día es plomizo y aplasta el mar. Las variaciones en la presión atmosférica se notan en el mar, un fluido sensible a todo lo que pasa en el cielo. Los socorristas de la Cruz Roja han izado sobre las 11 horas la bandera amarilla en la playa del Arenal. El mar está en aparenta calma. Pero la marea sube y baja (no son grandes oscilaciones). Y hay corrientes de resaca.

De hecho, poco después de izar la bandera amarilla, se ha decidido cerrar al baño el tramo norte de esta playa, el tramo que está pegado al canal de la Fontana. El ayuntamiento ha advertido de que en esa parte del Arenal, su extremo norte, hay "fuertes corrientes". Ha pedido que se extreme la precaución y se sigan las indicaciones de los socorristas y de los servicios de emergencia. En la orilla de la playa se han colocado dos banderas rojas que delimitan la franja de playa cerrada. Hay un cartel que precisa que está prohibido el baño por las corrientes de resaca.

Cartel que avisa de que en este tramo norte de la playa está prohibido el baño / A. P. F.

No ha ocurrido, desde luego, lo del lunes, cuando el mar se retiró bastantes metros y en el canal de la Fontana se formó un río de aguas bravas. Ocurrió poco antes de las 8 de la mañana. Pero hoy también se está alerta con el mar. Los empleados de la marina de Nou Fontana, la del canal, se han apostado en la bocana y en una embarcación y controlan que las embarcaciones entren y salgan con precaución y con sus patrones atentos a las corrientes.

Además, Meteoxàbia ha difundido en su web tablas isobáricas que advierten de los cambios en la presión atmosférica. "¡Tenemos el tiempo loco! Volvemos a tener ondas gravitacionales, ondulaciones de presión y una atmósfera algo inestable. Volvemos a sentir truenos a lo lejos", se indica en esta web. También señala que el mar retrocede, baja el nivel del agua y hay resaca o "rissaga". "Hoy no es tan fuerte como el otro día", aclara Meteoxàbia.

Las gráficas de presiones del Cap de la Nau (datos recogidos por las estaciones de Meteoxàbia) son una montaña rusa. La presión atmosférica sube de golpe y baja en picado.

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