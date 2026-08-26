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Susto en la playa de la Fossa de Calp: se desata un pequeño tornado y un niño resulta herido leve al golpearle una sombrilla en la cabeza

El vendaval ha durado segundos y ha provocado el caos en la playa: "Los bañistas estaban aterrorizados"

Una de las sombrillas que ha salido volando

Una de las sombrillas que ha salido volando / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Las playas de la Marina Alta son el paraíso. Pero todo cambia en un instante. Ha ocurrido este mediodía, a las 13.50 horas, en Calp. De repente, en la playa de la Fossa, se ha desatado un violento vendaval. Se ha formado un pequeño tornado, un torbellino que ha barrido unos 300 metros de playa y ha hecho volar sombrillas y toallas. Los bañistas que han hablado con este diario han asegurado que han visto con claridad cómo se formaba el tornado y cómo barría parte de la playa hasta disolverse de súbito. Se ha formado de repente y se ha disipado igual, en un instante.

Y ahora un pequeño tornado hace volar sombrillas y desata el caos en la playa de la Fossa de Calp (vídeo)

Y ahora un pequeño tornado hace volar sombrillas y desata el caos en la playa de la Fossa de Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Un niño, herido leve

Un niño ha resultado herido leve. Le ha golpeado en la cabeza una sombrilla voladora. Su familia ha acudido rápidamente al puesto de socorro de la playa, que está justo en la zona sacudida por el pequeño tornado. Los socorristas han atendido al pequeño.

"Los bañistas estaban aterrorizados", han comentado los testigos de este vendaval insólito. Los bañistas agarraban sus enseres de playa para evitar que se los llevara el viento. Algunos, disuelto ya el tornado, han caminado casi medio kilómetro para recoger sus sombrillas y toallas. El torbellino se ha formado en medio de la playa, en la arena y a la altura del restaurante Zafiro.

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