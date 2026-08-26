La Vuelta se adentra este domingo en la Marina Alta de las revueltas de al-Azraq: Pogacar se enfrentará a las rampas "imposibles" del Miserà

Territorio comanche, de emboscadas. Mejor dicho: territorio morisco, de revueltas de al-Azraq. ¿Habrá revuelta en La Vuelta? La Vuelta Ciclista a España atraviesa este domingo la Marina Alta de las rampas "imposibles". Tadej Pogacar domina la carrera con mano (piernas y cabeza) de hierro. Pero hay terreno para buscarle las cosquillas. El Miserà, el puerto que comienza en Pego y que culebrea montaña arriba (rampas del 23 %), le da un aire al Mont Ventoux del Tour de Francia. La cima de las antenas está igual de pelada: ni un árbol. El Miserá queda lejos de la meta en l'Alt d'Aitana, pero puede desencadenar la batalla. Los ciclistas que se atrevan a rebelarse contra Pogacar deben atacar aquí, en estas estrechas y empinadísimas carreteras de la Marina Alta.

La etapa sale de la Vila Joiosa y entra en la Marina Alta por el Coll de Rates, un puerto que los ciclistas profesionales conocen como la palma de la mano (aquí entrenan en invierno). El pelotón coronará el Coll de Rates (Parcent) sobre las 13.30 horas. La caravana de la Vuelta (coches de patrocinadores) pasará mucho antes, sobre las 12.10 horas. Ya se sabe que las carreteras se cortan 45 minutos antes del paso de la carrera. Los aficionados al ciclismo ya están haciendo planes. Saben que es mejor llegar prontito e ir pertrechados con bocadillos y fiambreras. Querrán apostarse en los tramos de más pendiente, en los repechos y rampas en los que los ciclistas se retuercen sobre sus bicicletas.

Los horarios de paso de la caravana y el pelotón, que irá roto en las subidas, por la Marina Alta / Levante-EMV

El pelotón llegará a Orba entre las 13.44 y las 13.53 horas. Pasará por Sagra. Subirá el puertecito dels Pilarets, una tachuela. Los ciclistas profesionales son una exhalación. Llegarán a Pego sobre las 14 horas. Y empieza la bueno, la ascensión al temible Miserà, un puerto inédito en La Vuelta. Algunos ciclistas sí lo conocen dado que lo han subido entrenando o en la Volta a la Comunitat Valenciana de 2024. El campeón francés Julian Alaphilippe, quien ha anunciado ahora su retirada (no participa en la Vuelta), descubrió este puerto en enero de 2021. Lo subió con el maillot arcoíris de campeón del mundo. El actual campeón del mundo es Tadej Pogacar, el ciclista a batir o el ciclista imbatible. Si la carrera va a toda mecha, los primeros ciclistas harán cima en el Miserà a las 14.16 horas. Si la etapa va a una media de 35 km/h, que también es volar, coronarán esta pelada cima a las 14.29 h.

Despoblados moriscos

Luego seguirán por la estrecha carretera que lleva a Alcalà de la Jovada. Recorrerán un paisaje todavía herido por el incendio que en 2022 (se inició en la Vall d'Ebo por un rayo) arrasó más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat. Llegarán a Alcalà de la Jovada entre las 14.30 y 14.45 horas. Pasarán junto al despoblado morisco de l'Atzuvieta. Luego girarán hacia Beniaia y empezarán el ascenso al puerto de Tollos. A Beniaia llegarán entre las 14.37 y las 14.52 horas. A la derecha, sobre un cerro, está el despoblado de la Queirola.

Ese helicóptero de La Vuelta que lo escudriña todo quizá difunda imágenes de los despoblados (deshabitados desde la expulsión de los moriscos en 1609). Y si la retransmisión televisiva está en todo aparecerá un rótulo que le descubra al mundo esta historia y este patrimonio. La etapa la seguirán millones de aficionados a la bici de todo el mundo.

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Los ciclistas se enfrentarán a durísimas rampas al salir de la Marina Alta y entrar en la comarca del Comtat. Es terreno de demarrajes y de valientes. Terreno rompepiernas. Esta etapa y estas carreteras de toboganes son ideales para que los Enric Mas, Richard Carapaz, Felix Gall, Primoz Roglic (con cuatro Vueltas en su palmarés), Oscar Onley o Sepp Kuss (tambien ganador de la Vuelta) le armen una buena emboscada al intratable Pogacar. Estas montañas son de muchas revueltas. Y ¿por qué no una revuelta en La Vuelta?