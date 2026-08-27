Un coche se estrella de madrugada contra el histórico restaurante Haití de Dénia
La conductora ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y no tenía carné
El histórico restaurante Haití de Dénia tiene en su tejado una barca tradicional de pesca. Esta madrugada su típica imagen ha cambiado de forma drástica. Un coche se ha estrellado contra el restaurante. El vehículo ha arramblado con la terraza. Se ha llevado por delante maceteros y mesas y sillas. También ha derribado un pilar del techado de la terraza. Ha impactado con la pared del comedor interior.
El accidente ha ocurrido a las 5.30 horas horas. La conductora, que luego ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y que, según las fuentes consultadas, no tenía carné de conducir, ha perdido el control del coche en la rotonda. La comisaría de la Policía Nacional también está aquí mismo. Mal sitio para estrellarse. El coche ha arrancado bolardos y se ha empotrado contra el restaurante. No ha habido heridos.
En seguida ha llegado la Policía Local. También ha acudido una ambulancia, pero los sanitarios no han llegado a intervenir.
Restaurante familiar e histórico
El restaurante familiar Haití es uno de los más antiguos de Dénia. Es un negocio marinero. Un pesquero corona el restaurante. Esta madrugada ha cambiado la postal: un coche ha entrado a las bravas, se ha empotrado en el local.
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