El restaurante Haití de Dénia se lo toma con humor: "¡Ven a recoger tu paella a toda pastilla!"

Se lo han tomado con humor y mira que eso de que te despierten de buena mañana con la noticia de que un coche se ha empotrado en tu restaurante no es, precisamente, para dar saltos de alegría. No obstante, tras saber que no ha habido heridos y que los daños materiales tienen arreglo (un estropicio importante, pero que no ha impedido abrir este histórico restaurante de Dénia, el Haití), los dueños han decidido interpretar con ironía el accidente. Han difundido en sus redes un mensaje que quita dramatismo a lo ocurrido: "Sabemos que nuestros arroces están buenos, pero no hace falta que vengáis tan rápido. Tampoco hace falta meter el coche hasta el salón; tenemos parking al lado con dos horas gratis".

Los propietarios del Haití han hecho un montaje con el coche empotrado y una ventana de paellas para llevar. "¡Ven a recoger tu paella a toda pastilla!", propone, con retranca, en este restaurante. A ese servicio ficticio lo han llamado "paellauto".

El coche lo conducía una chica que no tenía carné y que ha dado positivo en el control de alcoholemia. Ha causado un estropicio importante en la terraza del Haití.

"Nada grave más allá del susto"

"Ahora, fuera coñas, estamos todos bien, nada grave más allá del susto", zanjan los dueños del restaurante.

El accidente ha ocurrido a las 5.30 horas. La conductora ha perdido el control del coche y se ha estrellado contra el restaurante.

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La imagen del coche empotrado llamaba la atención y muchos se han fijado en que este negocio del puerto dianense es reconocible por tener en su tejado una antigua barquita de pesca. Hasta que la grúa ha retirado el vehículo accidentado el negocio ha tenido también un coche estampado en su terraza.