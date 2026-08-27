Riuraus Vius y Amics de Thiviers, premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia

Galardones incontestables. Uno reconoce una tradición agrícola y cultural de Xàbia y de la Marina Alta. El otro ensalza un hermanamiento histórico, una relación fraternal (en realidad, más que fraternal) que mantienen dos pueblos desde hace más de 50 años. El pleno de Xàbia ha aprobado esta noche los premios 9 d'Octubre. Los recibirán la entidad Riuraus Vius y la Asociación Amics de Thiviers.

El ayuntamiento destaca, por una parte, la labor de defensa, catalogación, conservación y divulgación de los riuraus, una construcción tradicional de la Marina Alta ligada a "l'escaldà de la pansa", y, por otra, la trayectoria de una asociación que durante más de cinco décadas ha trabajado para mantener y fortalecer los vínculos de amistad, intercambio cultural y cooperación entre Xàbia y la localidad francesa de Thiviers.

Riurau Vius, galardón por la defensa y conservación del patrimonio rural

Riurau Vius es una asociación cívica impulsora de la riuralogía, centrada en el estudio de los riuraus y en la defensa, catalogación y conservación de estos edificios emblemáticos, tan característicos de la comarca.

La protección de los riuraus va más allá de la conservación de sus estructuras. Supone también mantener viva la memoria de las tradiciones, las costumbres y, en definitiva, una forma de vida y unas señas culturales propias.

Junto a esta labor de defensa del patrimonio, la asociación desarrolla también una importante faceta divulgadora, entre la que destaca la edición de la revista "Riuralogia", contribuyendo así al conocimiento y a la puesta en valor de este patrimonio rural valenciano.

El Premio 9 d’Octubre Vila de Xàbia reconoce, de este modo, una trayectoria vinculada a la preservación de uno de los elementos arquitectónicos y culturales más representativos del territorio y al trabajo de divulgación de su valor histórico y patrimonial.

Amics de Thiviers, más de cincuenta años tendiendo puentes entre Xàbia y Francia

El segundo galardón recae en la Asociación Amics de Thiviers, una entidad que mantiene vivo un vínculo de amistad entre Xàbia y esta localidad francesa del Périgord que se inició en 1973, cuando ambos municipios, separados por más de 1.000 kilómetros, comenzaron una relación basada en la educación, la cultura y el intercambio entre sus vecinos.

Aquella iniciativa permitió que centenares de jóvenes de ambos municipios participaran en intercambios escolares, aprendieran una nueva lengua, compartieran experiencias, conocieran otras realidades y establecieran amistades que, en muchos casos, han perdurado durante décadas.

Imagen antigua de la pasa secándose al sol junto a un riurau de Xàbia / Levante-EMV

Para preservar este legado y darle continuidad, en 2004 se constituyó la Asociación Amics de Thiviers, que desde entonces se ha convertido en la principal impulsora del mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos entre ambas poblaciones, culminados con el hermanamiento oficial entre Xàbia y Thiviers.

A lo largo de estos años, la asociación ha desarrollado una intensa actividad cultural, educativa y social. Sus viajes y encuentros han servido también para dar a conocer la cultura de cada municipio y han contado con la participación de distintas entidades culturales y deportivas de Xàbia, enriqueciendo la vida cultural y asociativa del municipio.

En 2023 se conmemoró el 50 aniversario del hermanamiento entre Xàbia y Thiviers, una efeméride que permitió poner de manifiesto la solidez de una relación construida sobre los valores de la amistad, la convivencia, el respeto mutuo y el intercambio cultural.

El libro de los 50 años de amistad de Xàbia y Thiviers / Levante-EMV

Uno de los proyectos más destacados vinculados a esta celebración fue la publicación del libro "Xàbia-Thiviers. 50 anys d’amistat", una obra de investigación, recopilación documental y memoria histórica que reúne fotografías, testimonios, acontecimientos y momentos significativos de esta relación. El libro constituye un documento de valor para conservar y transmitir a las futuras generaciones una parte de la historia reciente de Xàbia y de sus vínculos con Europa.

La trayectoria de Amics de Thiviers trasciende así la organización de actividades puntuales. Durante más de cinco décadas, y desde hace más de veinte años a través de la asociación, el proyecto ha contribuido a reforzar la imagen de Xàbia como una ciudad abierta, acogedora y comprometida con la cooperación entre pueblos.

Asimismo, la asociación ha contribuido a proyectar el nombre de Xàbia más allá de sus fronteras, ejerciendo como embajadora de la localidad y de su identidad cultural y humana. A través de los intercambios, encuentros y actividades compartidas, ha llevado el nombre de Xàbia a Thiviers y ha acercado a Xàbia la cultura, las tradiciones y las personas de la región francesa del Périgord.

Todo este trabajo se ha desarrollado desde el compromiso del voluntariado, la generosidad y la ausencia de ánimo de lucro, convirtiendo el hermanamiento institucional en una amistad real entre personas y pueblos y contribuyendo al patrimonio cultural y humano de Xàbia.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Xàbia reconoce con el Premio 9 d’Octubre Vila de Xàbia 2026 la dilatada trayectoria de Amics de Thiviers, su trascendencia social y cultural, su contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Xàbia y Thiviers, la defensa de los valores de convivencia y construcción europea, así como su aportación al patrimonio inmaterial y a la proyección exterior del municipio.

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Los Premios 9 d’Octubre Vila de Xàbia 2026 distinguen, por tanto, dos formas diferentes pero complementarias de contribuir a la identidad y al patrimonio de Xàbia: la protección de la memoria y del patrimonio rural a través de Riurau Vius y la construcción de vínculos humanos y culturales más allá de nuestras fronteras de la mano de Amics de Thiviers. Los galardones serán entregados el próximo 9 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.