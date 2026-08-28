Otro bosque arrasado en el Montgó: desastre forestal en la ruta del Coll de Pous a Benimaquia de Dénia

El desastre forestal salta a la vista en todos los flancos del Montgó. La ladera sur, la de Xàbia y Jesús Pobre, castigadísima: miles de pinos secos y muertos. La sequía, el "Tomicus destruents", la locura del tiempo (vendavales, olas de calor, tormentas...) y el impacto de los incendios (pinos débiles y propensos a las plagas) han arrasado bosques frondosos y por los que daba gusto pasear.

El flanco sudoeste, el que se asoma, al sur, a Jesús Pobre, Gata y la partida del Biserot, y que, al norte, linda con las urbanizaciones de Dénia de la Marquesa (chalés pegados al límite del parque natural), también ha sufrido el estrago de la muerta masiva de pinos.

Un gran pino que se ha secado y está muerto / A. P. F.

La ruta del Coll de Pous a Benimaquia, el yacimiento ibérico del siglo VI a. C, en el término de Dénia, atravesaba una pinada preciosa. Las copas de los pinos daban sombra a prácticamente toda la senda. Era un gusto caminar por este Montgó entonces boscoso. Pero el paisaje ha cambiado como de la noche al día. El sol cae a plomo. No hay sombra. La montaña ha perdido el dosel de pinos, ese "techo" natural bajo el que crecían especies de flora más adaptadas a ambientes húmedos y un punto sombríos.

La senda, bloqueada por los pinos caidos

Hay cientos de pinos muertos y secos. Muchos se han desplomado, arrancados de raíz o tronchados. Han caído incluso sobre la senda, ahora impracticable. La ruta está bloqueada.

Los pinos caídos bloquean la senda del Coll de Pous a Benimaquia / A. P. F.

La maraña forestal está sequísima. Las ramas se rompen y emiten un chasquido que revela que están resecas y son pura leña.

Pinos muertos y secos / A. P. F.

El desastre forestal ha reducido el Montgó boscoso. No hay ladera y planície del parque natural que se salve. Ahora, en verano, el gran peligro han sido las tomentas de aparato eléctrico. Un rayo podía desencadenar un desastre.

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Pérdida galopante de superficie vegetal

A partir de septiembre, cuando los excursionistas vuelven a la montaña (en verano, cuando el calor aprieta, suben al Montgó los insensatos), encontrarán pinadas totalmente devastadas. Esta montaña de Dénia y Xàbia ha perdido en pocos años una barbaridad de superficie forestal. Sí han resistido otros árboles y arbustos. Los acebuches (ullastres), algarrobos o lentiscos están más secos, pero sobreviven. Los pinos, en cambio, han muerto en cadena.