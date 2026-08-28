Rescatan en plena noche a 8 bañistas, entre ellos niños, que quedaron atrapados en la cala dels Testos de Benitatxell
Hacían paddle surf y kayak, les sorprendió la súbita marea y quedaron bloqueados en una cala a la que se baja por un abrupto barranco
Otro rescate de bañistas que hacían paddle surf y kayak y a los que sorprendió un cambio súbito del oleaje. Y ya se ha perdido la cuenta. Esta vez, además, varios de los ocho bañistas atrapados eran menores. Llegaron a la cala dels Testos, en el litoral del Poble Nou de Benitatxell, y allí quedaron bloqueados. La marea les impedía volver. Se les hizo de noche. Y la noche era inquietante: tormenta, lluvia, truenos y relámpagos. A esta cala solo se puede llegar por mar o tras descolgarse (hay tramos equipados con cuerdas) por una senda que va por un abrupto barranco.
El aviso se recibió a las 20 horas. En seguida se activó el operativo de rescate. Participaron los bomberos del Consorcio de Alicante, la Policía Local y Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell.
Fue en extremo complejo. Había poca visibilidad y la senda que baja por el barranco a la Cala dels Testos se las trae. Hay que superar tres paredes verticales, de roca viva y resbaliza. El terreno estaba muy escurridizo por la lluvia. Además, había que sacar a niños y era necesario extremar la seguridad.
El rescate terminó pasada la medianoche (a las 00:20 horas). Nadie resultó herido. Al llegar al aparcamiento de la cala del Moraig, todos respiraron aliviados.
Recomendaciones para salir en tabla o en kayak
Protección Civil ha insistido en las recomendaciones para "costear" en un kayak o en la tabla de paddle surf. Hay que consultar los partes meteorológicos y el estado de las mareas. Los bañista que se aventuren a remar deben llevar un chaleco salvavidas, calzado cerrado con adherencia y un teléfono móvil con la batería bien cargada y metido en una funda impermeable. Además, ahora que los días acortan y las tardes ya no son "infinitas", es preciso volver con antelación y evitar que te "atrape" la noche.
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