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Rescatan en plena noche a 8 bañistas, entre ellos niños, que quedaron atrapados en la cala dels Testos de Benitatxell

Hacían paddle surf y kayak, les sorprendió la súbita marea y quedaron bloqueados en una cala a la que se baja por un abrupto barranco

Un bombero ayuda a un menor a escalar por una de las paredes del barranco de la cala de Testos

Un bombero ayuda a un menor a escalar por una de las paredes del barranco de la cala de Testos / Protección Civil de Benitatxell

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Bentitatxell

Otro rescate de bañistas que hacían paddle surf y kayak y a los que sorprendió un cambio súbito del oleaje. Y ya se ha perdido la cuenta. Esta vez, además, varios de los ocho bañistas atrapados eran menores. Llegaron a la cala dels Testos, en el litoral del Poble Nou de Benitatxell, y allí quedaron bloqueados. La marea les impedía volver. Se les hizo de noche. Y la noche era inquietante: tormenta, lluvia, truenos y relámpagos. A esta cala solo se puede llegar por mar o tras descolgarse (hay tramos equipados con cuerdas) por una senda que va por un abrupto barranco.

Un menor asciende uno de los tramos más complicados

Un menor asciende uno de los tramos más complicados / Protección Civil de Benitatxell

El aviso se recibió a las 20 horas. En seguida se activó el operativo de rescate. Participaron los bomberos del Consorcio de Alicante, la Policía Local y Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell.

Fue en extremo complejo. Había poca visibilidad y la senda que baja por el barranco a la Cala dels Testos se las trae. Hay que superar tres paredes verticales, de roca viva y resbaliza. El terreno estaba muy escurridizo por la lluvia. Además, había que sacar a niños y era necesario extremar la seguridad.

Vehículos del operativo de rescate

Vehículos del operativo de rescate / Protección Civil de Benitatxell

El rescate terminó pasada la medianoche (a las 00:20 horas). Nadie resultó herido. Al llegar al aparcamiento de la cala del Moraig, todos respiraron aliviados.

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