La subvención de 1,87 millones para que Xàbia entre en el universo digital es a pachas: al pueblo le toca poner 750.000 euros

Europa es espléndida, pero no tanto. La fiesta de 1,87 millones para que Xàbia entre en el universo digital no la paga entera la Unión Europea. La cosa se parece un poco a una cena de sobaquillo. Al ayuntamiento también le toca apoquinar. El portavoz del PSPV, José Chulvi, preguntó anoche en el pleno sobre esa ayuda caída del cielo. Le sorprendía que a Xàbia todo le saliera gratis. El gobierno local (PP y CpJ) había anunciado que había recibido una subvención de la convocatoria Red.es, financiada con fondos Feder, de 1,87 millones. Obvió aclarar que no es oro (subvención) todo lo que reluce. La alcaldesa, Rosa Cardona, y la concejala de Subvenciones, Teresa Legay, admitieron que quizá habían comunicado mal la "extraordinaria noticia" de la ayuda. Admitieron que sí, que el proyecto de digitalización (puesta en marcha de la Smart Office y del Gemelo Digital) se paga a pachas, que la Unión Europea pone 1.125.000 euros y que los otros 750.000 le tocan a Xàbia.

El portavoz socialista acusó a la alcaldesa de ocultar que el ayuntamiento también le tocaba soltar la mosca. Insistió en que ya les parecía extraño que a Xàbia toda esta fiesta de la digitalización no le costara ni un euro. Preguntó detalles del proyecto, que, de momento, es una memoria. Lamentó que la alcaldesa hubiera anunciado a bombo y platillo y cantado el "We are the champions". También recriminó al gobierno local que se hubiera callado que optaba a la ayuda (no informó a la oposición) y que luego, al recibirla, lanzara las campanas al vuelo.

Al socialista no le convenció que la alcaldesa afirmase que se iba a crear una suerte de ChatGPT diseñado para Xàbia que monitorizaría todos los datos (instalación de cámaras y sensores) y permitiría avanzarse a los problemas. Dijo que con la Inteligencia Artificial no se puede ir jugando y que se corre el riesgo de invadir la privacidad. A Chulvi, esa digitalización que tiene algo de estriptis de la realidad de Xàbia le da mala espina. También le resultó llamativo que Teresa Legay revelara que "20 o 30 empresas" conocían la memoria y habían firmado una carta de compromisos para participar en el despliegue de la digitalización.

La concejala de Subvenciones le vino a decir al portavoz socialista que no fuera tan suspicaz y que se alegrara de que Xàbia consiguiera una importante financiación. Aseguró que no se ha querido ocultar nada y que, de hecho, ahora que la ayuda está concedida, Chulvi puede consultar de cabo a rabo todo el expediente.

Mientras, la alcaldesa consideró que no era tan importante que no se hubiera desglosado qué cantidad ponía Europa y cuánto dinero Xàbia. Señaló que los 750.000 euros que aporta el ayuntamiento solo se podían destinar a este fin si llegaba la subvención de 1.125.000 euros. Reiteró que la subvención europea desbloquea la parte municipal y de ahí que anunciaran la cantidad total del proyecto sin pararse a detallar qué ponía cada uno. Pidió al portavoz socialista que esté tranquilo con la protección de datos ya que el proyecto lo desarrolla el ministerio para la Transformación Digital y lo supervisan expertos.

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València, Benidorm, Alcoi y la Nucia también han logrado la ayuda

Xàbia quiere con la digitalización mejorar, entre otras urgencias del municipio, la protección de la posidonia oceánica, el control del fondeo de las embarcaciones y la detección temprana de incendios. Este municipio de la Marina Alta es uno de los cinco de la Comunitat Valenciana seleccionados en esta convocatoria de Red.es. Los otros son València, Benidorm, Alcoi y la Nucia.