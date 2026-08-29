La Xàbia sencilla y sincera

Hay luz. Y si hay luz hay lucidez, clarividencia. José F. Erades espanta las sombras. Su visión es profundamente humanista. Este libro obra el prodigio: reconcilia a quien lo lee con la Xàbia auténtica. El autor logra que los testimonios suenen vívidos. El lector casi puede escuchar a los protagonistas, a esos vecinos y vecinas que vivieron las historias cotidianas de una Xàbia en trance de perderse. La Historia con mayúsculas es altisonante. Estas historias son "sencillas y sinceras". El autor subraya que su mirada es amable. La oralidad, las conversaciones pacientes y francas, el interés del autor por no perder el hilo de las narraciones susurradas y repletas de elocuentes silencios hacen de este libro, titulado "Xàbia, mirades amables. Una visión antropológica", una crónica honesta y luminosa. De alguna forma, esta obra enlaza con el "Coses vistes" de Josep Pla. José F. Erades salva del olvido las vidas humildes y a los personajes modestos y, sin embargo, poderosamente singulares. El pueblo es el día a día. Nada parece memorable. Pero todo es memorable. La vida pasa y la memoria es frágil. El autor recupera episodios, anécdotas, recuerdos... Puede parecer que colecciona menudencias, pero lo que hace es salvar un mundo evanescente de historias cotidianas, hoy extraordinarias.

Álvaro Monfort, José F. Erades y la alcaldesa, durante la presentación de "Xàbia, mirades amables" / A. P. F.

La presentación este viernes de "Xàbia, mirades amables" se convirtió en uno de los acontecimientos culturales del verano. El salón de actos de la biblioteca de Duanes de la Mar estaba repleto de público. Acudieron más de doscientas personas. José F. Erades, licenciado en Filosofía y Psicología y profesor del IES la Mar de Xàbia (también ha dado clase en València, Benissa y Dénia), es un vecino apreciadísimo. El título de su libro, ese "mirades amables", ya denota bondad y tolerancia. Pero que nadie se llame a engaño. Este libro no es condescendiente. El autor, en el capítulo dedicado a "El Castellet", aquel castillo de cuento inspirado en el de Ripalda de València que se demolió para levantar una finca de pisos, arremete contra las barbaridades y la especulación urbanística.

El salón de actos de la biblioteca de Duanes, repleto de público / A. P. F.

José F. Erades explicó que este libro reúne 39 escritos que ha redactado durante 30 años. El primero, el que abre "Xàbia, mirades amables", es especial para el autor. Lo publicó en el libro de las fiestas de la Mare de Déu de Loreto de 1996, el año que esta celebración fue centenaria. Está dedicado a "La caseta de la tia Lluïsa", una finca a la que el autor acudía de niño a bañarse en la balsa y a correr por el bancal. La tía Lluïsa "era una de las pocas personas mayores que entendía a los niños. Solo se veía en ella una sonrisa y una predisposición a hacer el bien".

La generosidad de compartir los recuerdos

Los artículos cuentan con más de 500 ilustraciones y están "enriquecidos" (y el verbo es acertadísimo) con más de 500 entrevistas "realizadas a personas extraordinariamente amables, generosas en sus recuerdos y siempre dispuestas a compartir parte de su vida". El libro lo ha editado el Ayuntamiento de Xàbia.

Una mirada amable, pero para nada condescendiente: el autor lamenta la pérdida del bellísimo patrimonio / A. P. F.

Los beneficios de la venta de los libros se destinan a Cáritas de San Bartolomé (la parroquia del pueblo) y de Duanes de la Mar (la parroquia del mar) y a las fiestas de la Mare de Déu de Loreto. Erades es altruista. Fue concejal de Servicios Sociales y Deportes en Xàbia entre 2003 y 2011 y reivindicó con tenacidad que el 0,7 % del presupuesto municipal se destinara a ayudar a países en vías de desarrollo.

Noticias relacionadas

Junto al autor de "Xàbia, mirades amables" se sentaron en la presentación el presidente de la comisión de fiestas de la Mare de Déu de Loreto, Álvaro Monfort, y la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona. Coincidieron en que Erades ha rescatado la Xàbia auténtica, esa que el progreso mal entendido y este tiempo de sombras y vértigo han desdibujado.