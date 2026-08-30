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Radiante Miserà: cientos de aficionados han jaleado a los ciclistas en las durísimas rampas

Los corredores se han tomado el puerto, inédito en la Vuelta, en plan desgaste; lo han ascendido a ritmo, sin atacarse, pero retorciéndose sobre sus bicicletas

La anécdota: un coche del Movistar, el equipo del líder, Enric Mas, se ha averiado en la rampa del 23 % y los aficionados lo han subido empujando todos a una

Los ciclistas de la escapada se retuercen en la rampa más dura del miserá; al fondo, Segària, el Montgó y el mar

Los ciclistas de la escapada se retuercen en la rampa más dura del miserá; al fondo, Segària, el Montgó y el mar / Rafael Andarias

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pego

Los ciclistas son deportistas de otra pasta. Y los aficionados al ciclismo son forofos de otra pasta. Cada uno tiene su ídolo, pero no hay rivalidad ni malos rollos. Animan por igual a todos los ciclistas. Los ven subir retorciéndose sobre sus bicicletas. Saben que este deporte es todo corazón y pundonor. Los cientos de aficionados que hoy se han apostado en las rampas más duras del Miserà, ese puerto de rampas "imposibles" que comienza en Pego y se adentra en les Valls de la Marina (Vall de Gallinera, Vall d'Ebo y Vall d'Alcalà), han compartido su pasión por la bicicleta y su admiración por los "esforzados de la ruta". Han aplaudido y jaleado con la misma fuerza al primero (Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, ha coronado el Miserà y el puerto de Tollos) y al último.

El líder, Enric Mas, arropado por sus compañeros del Movistar, en la rampa más dura del Miserà

El líder, Enric Mas, arropado por sus compañeros del Movistar, en la rampa más dura del Miserà / R. Andarias

El día es radiante en la Marina Alta. Se han disipado las calimas del ardiente verano. Desde las rampas del Miserà se atisba el mar, la Serra de Segària y el Montgó. Estas montañas agrestes, en las que todavía permanece la huella del gran incendio de 2022 (se originó por un rayo en la Vall d'Ebo y arrasó más de 12.000 hectáreas), también son la Marina Alta, una comarca que tiene más que playa y turismo. La retransmisión al mundo de la Vuelta Ciclista a España ha difundido unos paisajes bellísimos.

El pelotón internacional y miles de aficionados a la bicicleta ya conocen estas carreteras. En invierno, los ciclistas profesionales entrenan en el Miserà, el Coll de Rates (también se ha ascendido hoy), el Coll de la Garga (o Collao, en la Vall de Laguar) o Bèrnia (se asciende por Xaló o por Benissa y Pinos). La pasión por la bicicleta irá a más. La etapa de hoy, todavía en disputa (acaba en l'Alt de Aitana), ha dado más foco a esas carreteras que en invierno son un no parar de ciclistas (el turismo ciclista va de maravilla en los meses de temporada baja).

Los aficionados empujan todos a una el coche averiado; la rampa tiene un 23 % de desnivel

Los aficionados empujan todos a una el coche averiado; la rampa tiene un 23 % de desnivel / R. Andarias

Todos a empujar

Los aficionados han arrimado el hombro. En la rampa más dura del Miserà se ha averiado un coche del equipo Movistar. Los seguidores han empujado todos a una. El ciclismo es un deporte de equipo. Todos, también los aficionados, echan una mano (y la dos, para empujar).

Las imágenes de la durísima ascensión al Miserà, el puerto de la Marina Alta inédito en la Vuelta

Las imágenes de la durísima ascensión al Miserà, el puerto de la Marina Alta inédito en la Vuelta

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Las imágenes de la durísima ascensión al Miserà, el puerto de la Marina Alta inédito en la Vuelta / Rafa Andarias

El Miserà es un puerto temible. También las carreteritas de después, hasta Alcalà de la Jovada y Beniaia, ya en plena ascensión al puerto de Tollos, son estrechas y de continuos repechos. Era terreno de emboscadas. Dos grupos han pasado fugados. En el pelotón no ha habido ataques. Los escapados cogían ventaja. Quedaban cien kilómetros para meta. Se ha subido a ritmo. El Movistar controlaba y llevaba bien arropado a su líder, Enric Mas, el maillot rojo de la Vuelta tras la dolorosa caída (conmoción en todo el mundo ciclista) y el abandono ayer de Tadej Pogacar. No ha habido ataques. Pero este puerto es de desgaste. No hace falta demarrar.

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Quizá se ha echado en falta en la retransmisión imágenes de los pueblos de la Marina Alta. Hubiera estado bien que el helicóptero hubiera captado los despoblados moriscos, un patrimonio único (está declarado Bien de Interés Cultural). La realización se ha recreado en la quebrada orografía, en los cañones, en las montañas agrestes y en el zigzag de las estrechas y empinadísimas carreteras.

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