Más de 500 niños y niñas participan en la primera edición del Campamento de Verano Municipal de Calp

El Ayuntamiento de Calp puso el pasado viernes 28 de agosto punto final a la primera edición del Campamento de Verano Municipal, una iniciativa que ha situado al municipio al nivel del resto de localidades de la comarca, ya que Calp era uno de los pocos municipios que todavía no ofrecía este servicio público de conciliación durante las vacaciones escolares.

A lo largo de las nueve semanas de duración del programa han pasado por el campamento más de 502 niños y niñas, disfrutando de actividades multideportivas, talleres y del uso de todas las instalaciones deportivas municipales, incluido el acceso gratuito a la Piscina Municipal. La respuesta de las familias ha sido muy positiva desde el inicio del programa, hasta el punto de que las cinco primeras semanas, correspondientes a junio y julio, completaron la totalidad de las plazas disponibles.

El campamento ha ofertado 290 plazas semanales, de las cuales 250 han sido gestionadas por la Concejalía de Deportes y Educación, y 40 por Servicios Sociales a través del Plan Corresponsables, garantizando de este modo el acceso al servicio a las familias con mayores necesidades de conciliación. El precio del campamento se ha fijado en 29,90 euros por semana, si bien el Ayuntamiento ha asumido el 30% del coste total, reduciendo así el importe abonado por las familias y facilitando el acceso a este recurso.

Esta primera edición ha puesto de manifiesto la necesidad de este servicio para las familias de Calp, que han contado por primera vez con una alternativa municipal de conciliación durante el periodo estival. Ante los buenos resultados obtenidos, el Ayuntamiento de Calp ha confirmado que el Campamento de Verano Municipal tendrá continuidad el próximo año, y se celebrará del 28 de junio al 27 de agosto de 2027, manteniendo su duración de nueve semanas y un precio de 29,90 euros por semana.

El plazo de inscripción se abrirá a finales de abril de 2027, y el Ayuntamiento informará durante los primeros meses de dicho año de todos los detalles y del procedimiento a seguir para formalizar las inscripciones.

El concejal de Deportes y Educación, Ximo Perles, ha destacado que "los resultados de esta primera edición confirman que el Campamento de Verano Municipal era un servicio que las familias de Calp llevaban tiempo demandando". El edil ha añadido que "hemos trabajado para ofrecer un programa de calidad, con actividades variadas y el acceso a nuestras instalaciones deportivas, y el balance no puede ser más positivo, con las plazas cubiertas durante buena parte del verano".

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Conciliación familiar

Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha subrayado que "este campamento responde a una necesidad real de conciliación para las familias del municipio, y el hecho de poder confirmar ya su continuidad para el próximo año demuestra nuestro compromiso con este servicio". Sala ha añadido que "seguiremos trabajando para que el Campamento de Verano Municipal siga creciendo y dando respuesta a cada vez más familias de Calp".