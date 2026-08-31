Apagón en el casco urbano de Xàbia: "Ha sido una mañana de no poder trabajar y de sudar a chorros"

"¿Ahí tenéis luz?" Ha sido una mañana en Xàbia de llamar a amigos y preguntar por el apagón de este 31 de agosto, un día en el que ya no hay tantos turistas y se ha aliviado un tanto la tensión (servicios públicos al límite) del verano. Este mes de agosto ha habido microcortes de luz en distintas zonas del municipio, pero lo de esta mañana ya ha tenido más entidad. En el centro urbano, la luz se ha ido sobre las 10.30 horas. Y recuperar la electricidad ha ido por barrios. En algunas calles ha vuelto en pocos minutos. Pero en otras la cosa se ha alargado varias horas. En el centro histórico, en la Plaça de l'Església o la Plaça de Baix y en el Mercat Municipal, el apagón se ha prolongado durante casi cuatro horas. Los bares y restaurantes han tenido que hacer malabares.

Hosteleros del Mercat Municipal han indicado a Levante-EMV que esta mañana han sudado a chorros (sin luz no funcionaba el aire acondicionado) y han improvisado sobre la marcha. No han podido servir cafés. Han calentado las tapas en las planchas de gas. Y así, malamente, han ido tirando.

No romper la cadena de frío

Mientras, en otros locales de hostelería lo primero que han hecho es no abrir las cámaras para evitar romper la cadena de frío. "No sabíamos cuánto iba a durar el apagón y no podíamos arriesgarnos a perder todo el género". Han servido tapas ya cocinadas. Llegaba el mediodía y empezaban a desesperarse. Tampoco es el día de más trajín del verano. Este lunes 31 de agosto ya se han ido muchos turistas. Pero todavía hay gente. El apagón se prolongaba y amenazaba los servicios del mediodía.

La luz ha ido llegando por barrios. En algunas calles no la han recuperado hasta pasadas las 14 horas.