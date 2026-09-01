Calp reduce un 84 % el consumo eléctrico con las 77 farolas led de la zona deportiva y escolar

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado ya la sustitución de alumbrado público por otro con tecnología LED en la zona deportiva y escolar. En total, se han reemplazado 77 farolas, lo que permitirá la reducción del 84 por ciento en el consumo eléctrico y un ahorro económico anual para las arcas municipales de 19.168,75 euros. Así mismo, se han instalado cuatro nuevos cuadros de mando dotados con un sistema de telegestión que permitirá el control en remoto de las luminarias, así como la detección de fallos en su funcionamiento.

El proyecto forma parte del del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU y que fue adjudicado por 55.460,59 euros a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.

Otra imagen del renovado alumbrado público / Levante-EMV

La actuación se ha llevado a cabo en la avenida País Valencià, donde se han sustituido 24 luminarias; la calle Vall de Laguar, con 13; la calle Miguel Hernández, con otras 14; y la calle Marie Curie, con 13. Las 13 luminarias restantes corresponden al tramo de la avenida Casa Nova situado entre la avenida de los Ejércitos Españoles y la avenida Felipe VI.

Menos huella de carbono

La renovación del alumbrado permitirá pasar de un consumo anual de 91.123 kWh a 14.448 kWh, con un ahorro energético de 76.675 kWh al año. Esta reducción, además del consiguiente ahorro económico, evitará la emisión a la atmósfera de alrededor de 11,5 toneladas de CO 2 cada año.

Una de las principales novedades de la actuación es la incorporación de un sistema de telegestión a los cuatro nuevos cuadros de mando. Esta tecnología permitirá al Ayuntamiento supervisar las instalaciones a distancia, conocer en tiempo real su estado y detectar de forma inmediata posibles averías o fallos en las luminarias.

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El sistema facilitará también adaptar el funcionamiento del alumbrado a las necesidades de cada espacio y época del año, teniendo en cuenta factores como la temporada turística o la afluencia de personas. Toda la información generada quedará integrada en la plataforma Smart City del Ayuntamiento de Calp, gracias a los tres verticales que se han implementado recientemente - que, además, registrarán la información recogida por los sensores de los proyectos de riego inteligente y de monitorización ambiental, actuaciones, todas ellas, que también forman parte del PSTD en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea con fondos Next GenerationEU.