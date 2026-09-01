En Jávea Park no ganan para sustos: el apagón en Xàbia se originó al "fundirse" allí un transformador eléctrico

En Jávea Park, un edificio del núcleo turístico de la playa del Arenal de Xàbia que se construyó en los años 70, no ganan para sustos. En febrero, un terrible incendio dejó dos fallecidos, Aranza, de 70 años, la dueña del piso donde se originaron las llamas, y Gerson Andrés Rincón Murillo, de 42, quien falleció cuando intentaba rescatar a sus vecinos (Xàbia le ha concedido a título póstumo la medalla de oro de la villa). Esa tragedia está todavía muy reciente. Ayer, poco antes de las 11 horas, llegó un nuevo susto. La mayor parte de los vecinos no se enteraron de que se "fundió" un transformador eléctrico que está en una caseta metida en la propia finca. De lo que sí se dieron cuenta es de que se quedaron sin luz. Este incidente explica que diversas zonas de Xàbia, como ya avanzó ayer este diario, se quedaran sin electricidad. El apagón se prolongó en algunos casos durante más de cuatro horas.

Vecinos de Jávea Park han indicado hoy a Levante-EMV que "se quemó" el transformador y que, "por suerte, no se tuvo que avisar a los servicios de emergencia", ya que estos residentes se dieron cuenta en seguida y, además, a la compañía Iberdrola le llegó al aviso de forma automática.

Los operarios acudiron rápidamente. En el Arenal, se han prendido fuego otros transformadores. En este caso, la sobrecarga no llegó a generar llama. Pero la avería sí fue importante. Diversas zonas de Xàbia permanecieron horas sin luz. La empresa pública de suministro de agua, Amjasa, avisó que, "por una avería ajena" a ellos, también había abonados que se habían quedado sin agua.

Generadores para salir del paso

En Jávea Park, los locales comerciales y las viviendas tardaron también horas en recuperar la luz. La compañía eléctrica instaló un generador para dar servicio. Los operarios estaban retirando esta mañana el transformador averiado y sustituyéndolo por otro.

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Esta avería llega tras un verano de microcortes de luz. Xàbia está en continuo crecimiento urbanístico. La demanda de electricidad se dispara. Se habla mucho en la Marina Alta de si hay agua para las nuevas promociones (en Xàbia sí la hay, ya que el municipio cuenta con una planta desaladora). El foco también se empieza a poner ya en si hay bastante electricidad.