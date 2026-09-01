Josep Alemany i Ortolà, d'Ondara, aconsegueix tres premis en el Concurs de Composició de la Federació de Dolçainers i Tabaleters
Ha estat guardonat en les modalitats de Gran Colla de Dolçaines i Percussió i de Parella de Dolçaina i Tabal
El compositor d’Ondara Josep Alemany i Ortolà ha aconseguit tres premis en la V edició del Concurs de Composició de la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res, amb obres presentades en dues de les modalitats del certamen.
En la categoria de Gran Colla de Dolçaines i Percussió, la seua marxa mora "Moro Mussa" ha obtingut el Primer Premi. En aquesta mateixa modalitat, la marxa cristiana "La Torre del Gerro" ha quedat en Tercer lloc.
Alemany també ha sigut premiat en la modalitat de Parella de Dolçaina i Tabal, on la composició "La Revetla" ha aconseguit el Tercer Premi.
D’aquesta manera, el compositor ondarenc suma tres nous reconeixements al seu treball en l’àmbit de la música festera, amb tres obres que han sigut distingides en aquesta edició del concurs.
L'esmentada Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res ha recordat els inicis i la trajectòria del músic, nascut a Ondara a l'any 1975: "Ben prompte va començar els estudis de clarinet en la Unió Musical d’Ondara i posteriorment en el Conservatori Tenor Cortis de Dénia. I va finalitzar els estudis de clarinet en el Conservatori Municipal José Iturbi de València. Allí és on va començar el seu interès per la dolçaina finalitzant els estudis també en aquesta especialitat".
"També s´ha format en direcció de Banda, en arranjaments i en composició".
Escoles de dolçaina
"Ha posat en marxa escoles de dolçaina a Pedreguer, a Ondara, a Pego, a Dénia, i a la Vall d’Ebo. Ha fundat i dirigit les colles “Els Traginers” de Pedreguer (1996-2004 i 2017-2019), “L’escamot de la gresca” de Pedreguer, colla Infantil i Juvenil (2000), “La Clandestina” de Pego (1998-2002), “la Colla de dolçaines i tabals” d’Ondara (1996-2021) i “la Colla Roquerol” de Dénia (2004-2008)".
"Actualment, és mestre de l’Escola Municipal de Música Javier Santacreu de Benissa i del Conservatori Municipal de Música de Pedreguer, mestre titulat de dolçaina. Ara es troba cursant el Grau Superior en direcció d’Orquestra i Banda i habitualment imparteix cursos de formació, organitzats i patrocinats per la FDVDT".
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