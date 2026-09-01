OPINIÓ
L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, sobre el Dia de Ceuta: "Solidaritat amb la ciutat i la seua gent i defensa ferma de la convivència"
"Vull deixar clar que l'ajuntament no ha convocat oficialment cap concentració per a demà ni s'ha adherit a la convocatòria de la FEMP. Això no significa quedar-nos callats. Estarem sempre al costat de la solidaritat i dels drets humans, i serem ferms davant de qualsevol discurs que alimente l'odi o el racisme"
Rafa Carrió, alcalde de Dénia
Demà, 2 de setembre, és el Dia de Ceuta i, davant de la polèmica generada estos dies, vull començar pel més important: traslladar tot el meu suport i solidaritat a la ciutadania de Ceuta, que està vivint un moment realment difícil.
Des de Compromís ja ho vam manifestar al plenari: Ceuta necessita respostes urgents i defensem que són el Govern de l'Estat i la Unió Europea els qui han d'actuar, posant els recursos necessaris damunt la taula i donant solucions reals a la seua gent.
També vull explicar amb honestedat la decisió de l'equip de govern de no adherir-se a la concentració proposada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Una institució que representa milers d'ajuntaments i sensibilitats diferents hauria d'impulsar iniciatives d'esta naturalesa des del consens, i no traslladar als municipis una nova confrontació de la política estatal.
No és eixe el paper que volem per a l'Ajuntament de Dénia. L'Ajuntament ens representa a tots i totes i ha de ser un espai de convivència i de trobada, també quan pensem diferent, i no l'escenari de noves trinxeres polítiques.
Per això, i davant de les convocatòries anunciades per alguns grups, vull deixar clar que l'Ajuntament de Dénia no ha convocat oficialment cap concentració per a demà ni s'ha adherit a la convocatòria de la FEMP.
Això no significa quedar-nos callats. Estarem sempre al costat de la solidaritat i dels drets humans, i serem ferms davant de qualsevol discurs que alimente l'odi o el racisme.
A la ciutadania ceutina, simplement dir-li que des de Dénia estem al seu costat. Reclamem les respostes, els recursos i la tranquil·litat que necessita i mereix, i esperem, de tot cor, que puga recuperar la normalitat com més prompte millor.
Perquè es pot triar no participar d'una convocatòria i, al mateix temps, estar profundament al costat de les persones. Hui, des de Compromís, el nostre missatge és senzill: solidaritat i tot el nostre suport a Ceuta i a la seua gent, però també una defensa ferma de la convivència i un rebuig clar a qualsevol discurs que busque dividir-nos encara més.
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