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OPINIÓ

L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, sobre el Dia de Ceuta: "Solidaritat amb la ciutat i la seua gent i defensa ferma de la convivència"

"Vull deixar clar que l'ajuntament no ha convocat oficialment cap concentració per a demà ni s'ha adherit a la convocatòria de la FEMP. Això no significa quedar-nos callats. Estarem sempre al costat de la solidaritat i dels drets humans, i serem ferms davant de qualsevol discurs que alimente l'odi o el racisme"

L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, entre els regidors de Compromís, Valen Alcalà i María José García

L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, entre els regidors de Compromís, Valen Alcalà i María José García / A. P. F.

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Rafa Carrió, alcalde de Dénia

Dénia

Demà, 2 de setembre, és el Dia de Ceuta i, davant de la polèmica generada estos dies, vull començar pel més important: traslladar tot el meu suport i solidaritat a la ciutadania de Ceuta, que està vivint un moment realment difícil.

Des de Compromís ja ho vam manifestar al plenari: Ceuta necessita respostes urgents i defensem que són el Govern de l'Estat i la Unió Europea els qui han d'actuar, posant els recursos necessaris damunt la taula i donant solucions reals a la seua gent.

També vull explicar amb honestedat la decisió de l'equip de govern de no adherir-se a la concentració proposada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Una institució que representa milers d'ajuntaments i sensibilitats diferents hauria d'impulsar iniciatives d'esta naturalesa des del consens, i no traslladar als municipis una nova confrontació de la política estatal.

No és eixe el paper que volem per a l'Ajuntament de Dénia. L'Ajuntament ens representa a tots i totes i ha de ser un espai de convivència i de trobada, també quan pensem diferent, i no l'escenari de noves trinxeres polítiques.

Per això, i davant de les convocatòries anunciades per alguns grups, vull deixar clar que l'Ajuntament de Dénia no ha convocat oficialment cap concentració per a demà ni s'ha adherit a la convocatòria de la FEMP.

Això no significa quedar-nos callats. Estarem sempre al costat de la solidaritat i dels drets humans, i serem ferms davant de qualsevol discurs que alimente l'odi o el racisme.

A la ciutadania ceutina, simplement dir-li que des de Dénia estem al seu costat. Reclamem les respostes, els recursos i la tranquil·litat que necessita i mereix, i esperem, de tot cor, que puga recuperar la normalitat com més prompte millor.

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Perquè es pot triar no participar d'una convocatòria i, al mateix temps, estar profundament al costat de les persones. Hui, des de Compromís, el nostre missatge és senzill: solidaritat i tot el nostre suport a Ceuta i a la seua gent, però també una defensa ferma de la convivència i un rebuig clar a qualsevol discurs que busque dividir-nos encara més.

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