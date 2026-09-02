Benissa vive su gran semana de cine: lleno en todas las proyecciones

Benissa ha vuelto a encender el proyector. Vive su gran semana de cine. La II edición de Benissa en Corto ha comenzado con una respuesta del público que convierte desde el primer pase al festival en una historia de éxito, ya que todas las proyecciones han colgado el cartel de completo. Además, el jurado es de primera.

Sobre las 18:30 horas de este lunes entraban en el Centro Cultural de Benissa el presidente del jurado, el actor catalán Octavi Pujades, acompañado de los miembros del jurado los actores y actrices, Carolina Bona, Vanessa Cano y Ferran Gadea conocidos por sus papeles en la serie televisiva “L’Alqueria Blanca”, y el actor calpino Rafael Hernádez, encargados de mirar detrás de cada plano, valorar cada interpretación y descubrir aquellas historias que consiguen dejar huella en pocos minutos.

Junto a ellos los artífices de este gran proyecto el director del Festival, Pedro Font, Raúl Martínez y Maria Mas, acompañados de los creadores de los cortos “Quemar al padre”, Rafa Piqueras; “Catálogo de suicidios (para gente exigente)”, Diego Vargas, y “El día que falte”, Unai Liarte, Moha Azyane, Miquel A.Ciotta y Mario Moliner; el alcalde, Arturo Poquet; la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu, y el departamento de Cultura del Ayuntamiento, apoyo incondicional, al igual que el público asistente que no quiso perderse el arranque de esta edición. La sala estaba llena.

El jurado de Benissa en Corto / Campos fotógrafo

Previamente, se recordó al actor valenciano Paco Sarro, conocido, entre otros trabajos, por interpretar al personaje de Ferri en la serie 'L'Alqueria Blanca', que falleció ayer de forma repentina.

El festival abre así una nueva ventana al talento cinematográfico y convierte a Benissa estos días en punto de encuentro para quienes entienden que el cine no se mide por la duración de una película, sino por la intensidad de aquello que consigue contar.

Benissa, una sala abierta al talento

Para el presidente del Jurado, Octavi Pujades, ha sido una “responsabilidad ser presidente porque has de valorar el trabajo de tus compañeros, hay mucho nivel este año en cuanto a iluminación, rodaje, las historias. La calidad es impresionante”, al tiempo que ha afirmado que “quieres que el reparto de premios sea lo más justo posible cuando estás valorando una demostración artística”.

Pujades, con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, recalca que “es todo un honor estar en Benissa en Corto con un cine repleto de espectadores dispuestos a disfrutar de la cultura de los cortometrajes i aixó no és paga amb diners”.

Por su parte, el director del Festival Benissa en Corto, Pedro Font, ha dado las gracias a todas las personas que han llenado todos los pases de este festival, porque "eso es lo que da sentido, nuestro público". “Comenzamos una gran semana dedicada al cine deseando que disfruten de todos los cortos y de las actividades programadas”.

El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, afirma que “esta locura de Benissa en Corto empezó el año pasado gracias a Pedro, Raúl y Maria y han conseguido que sea uno de los acontecimientos culturales más importantes de la localidad. La verdad es que es un auténtica satisfacción ver esta sala llena de gente y en todos los pases”.

Con esta segunda edición, Benissa en Corto continúa creciendo y consolidando su identidad. El lleno de todas las sesiones en el inicio del festival supone un importante espaldarazo a una iniciativa que entiende la cultura como un encuentro entre creadores y espectadores.

El festival convierte durante estos días a Benissa en una gran sala de cine donde cada proyección es una invitación a mirar, descubrir y dejarse sorprender.