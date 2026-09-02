“Si no dejas tu casa en un incendio, puedes dejarte la vida”: Benitatxell enseña a la ciudadanía cómo actuar ante las emergencias

El Edificio El Puig de El Poble Nou de Benitatxell acogió ayer martes la ‘Jornada de Autoprotección: Prevención ante incendios forestales y emergencias’, una iniciativa de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana. El municipio fue elegido como sede de la Marina Alta para acoger esta formación dirigida a localidades de menos de 20.000 habitantes, donde las características del territorio y la cercanía a entornos naturales hacen vital la preparación ciudadana.

El acto contó con la participación de la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, y el experto en emergencias Ernesto Navarro, de la empresa EMERPROTEC, encargado de impartir los contenidos prácticos. Asimismo, asistieron autoridades comarcales, representantes de los voluntarios de Protección Civil de Benitatxell y de la comarca, efectivos de la Policía Local y vecinos y vecinas.

Un momento de la jornada formativa en emergencias / Levante-EMV

La prevención y la autoprotección empiezan en cada casa

La concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la labor de los cuerpos de seguridad y voluntarios, así como la presencia de la directora general: "Como poblera, es un orgullo tenerte aquí en tu casa, Miriam, y te damos las gracias por elegir El Poble Nou de Benitatxell como sede comarcal para acoger esta jornada".

Ivars remarcó el trabajo constante del Ayuntamiento en materia de prevención: "Trabajamos codo con codo con los cuerpos de emergencia locales. Buen ejemplo son actuaciones como la señalización de los 5 puntos de encuentro en caso de emergencia en el término municipal, las más de 1.100 horas de vigilancia forestal realizadas por Protección Civil o los sensores inteligentes para detectar incendios".

La concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, y el experto en emergencias Ernesto Navarro / Levante-EMV

Por su parte, la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, explicó que la elección de El Poble Nou de Benitatxell responde a la realidad de su territorio. El municipio cuenta con una importante interfaz urbano-forestal, con muchas viviendas diseminadas cercanas a masas vegetales y una alta densidad de chalés, además de estar expuesto a otros fenómenos como lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento u olas de calor, lo que hace vital dotar a la ciudadanía de herramientas de actuación.

Pautas prácticas y consejos para afrontar cualquier emergencia

El bloque central de la jornada, a cargo de Ernesto Navarro, abordó cómo actuar antes, durante y después de situaciones de riesgo como incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, vientos, terremotos o emergencias domésticas. Navarro resaltó que "lo más importante en todas las emergencias es la autoprotección”, porque no todas requieren las mismas actuaciones y los vehículos de emergencia no siempre van a poder llegar inmediatamente. El experto alabó expresamente la labor municipal en El Poble Nou de Benitatxell por la señalización de los 5 puntos de encuentro por zonas a los que acudir cuando haya una catástrofe o emergencia, calificándolo de "excelente trabajo".

En el ámbito de los incendios forestales, Navarro advirtió sobre factores de riesgo actuales como la plaga de la procesionaria —que seca los árboles y aumenta su combustibilidad— y subrayó que "el 90% de los incendios no se inicia en el monte, sino en zonas de cultivo o parcelas abandonadas y descuidadas, es decir, en la zona perimetral". Sobre la gestión de estas parcelas privadas, recordó la complejidad de los procedimientos administrativos y multas coercitivas que deben tramitar los ayuntamientos antes de poder actuar de oficio, insistiendo en que la mejor herramienta es la silvicultura preventiva profesional.

Asimismo, se hizo un llamamiento a la importancia de contar con un mapa de vulnerabilidad municipal actualizado anualmente para atender de manera inmediata a personas mayores o con movilidad reducida, y se recordó el papel clave de la alerta temprana y el uso responsable del 112 y la APP 112 GVA.

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Para cerrar, Navarro lanzó un mensaje contundente sobre la seguridad personal en caso de evacuación: "Cuando en un incendio hay que abandonar la vivienda, se debe de seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencias y hacerlo inmediatamente; si no dejas tu casa, puedes dejarte la vida".