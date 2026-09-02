El discreto encanto de las plazas del interior de la Marina Alta: así luce la renovada Plaça de Baix de Benirrama, en la Vall de Gallinera

El pletórico jazmín desborda el muro del patio de una de las casas. Cae a la plaza. Mientras, en las jardineras, las lavandas y romeros perfuman este recogido espacio urbano. Los pueblos del interior de la Marina Alta respiran encanto. Encanto discreto. La hiedra trepa por una fachada. Los vecinos sacan macetas a la calle. Las antiguas casas de piedra y fachadas enjalbegadas acentúan la belleza sencilla de estos espacios urbanos que se adaptan a la sinuosa topografía de los pueblos. Estas plazas no son llanas. Tienen escalones y distintos planos. Esos desniveles las hacen originalísimas. Nada es uniforme en estos pueblos. Las casas se apiñan y la trama urbana tiene un punto laberíntico.

Otra perspectiva de la Plaça de Baix de Benirrama / Levante-EMV

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera ha remodelado la Plaça de Baix de Benirrama, uno de los pueblos de este valle. El proyecto se ha ajustado "fil per randa" a lo que marcan las normas subsidiarias, que dejan claro que el uso predominante es el residencial. No obstante, las obras han reforzado el espíritu de plaza pública. Las plantas aromáticas y el arbolado (el árbol crecerá y dará singularidad y sombra) han mejorado la imagen ambiental. Los vecinos han hecho aportaciones sobre una remodelación que ha contado con una inversión de 44.988 euros, financiados con fondos del Plan Conviure de la Generalitat.

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Reformas urbanas

Este plan le ha ido de perlas a la Vall de Gallinera, que ha realizado el plan estratégico de mejora del entorno urbano (15.000 euros y en proceso de finalización), la rehabilitación de la primera planta de las antiguas escuelas de Benirrama (97.975 euros), la rehabilitación de las antiguas escuelas de Benissivà, convertidas en Centro Social (259.040 euros) y la construcción del "umbracle" y la reforma de la plataforma-auditorio abierto que está en frente del centro social Joan Pellicer (51.793 euros).