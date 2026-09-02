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El mal trago de la alcaldesa de Calp en la concentración de apoyo a Ceuta: "¿Dónde están tus socios?"

El himno de España ha acallado los insultos al presidente del Gobierno y los gritos de "invasión"

La multitudinaria concentración de Calp

La multitudinaria concentración de Calp / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, de Somos Calpe, ha vivido esta tarde un mal trago en la concentración de apoyo a Ceuta. Varios manifestantes han gritado "¿dónde están tus socios?" Criticaban que los concejales del PSOE y Compromís, aliados de gobierno de la alcaldesa, no estuvieran esta tarde en el acto. También se han escuchado insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ana Sala ha insistido en que era un acto institucional y ha pedido respeto. Igualmente se han escuchado gritos de "invasión". Se han vivido momentos de tensión.

Himno y Nino Bravo

El himno de España ha salvado la situación. Ha empezado a sonar a todo trapo y los participantes han ondeado las banderas. El himno ha acallado los insultos y gritos rayanos en discursos de odio. La banda sonora también incluía temas archifamosos de Nino Bravo.

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Durante la concentración, ha intervenido una ciudadana ceutí. Ha pedido más apoyo para recuperar la normalidad en su ciudad.

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