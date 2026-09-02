Multitudinaria concentración en Dénia en solidaridad con Ceuta

La concentración en Dénia en solidarida con Ceuta también ha sido multitudinaria. La Plaça de l'Ajuntament estaba desbordada de gente. Incluso había asistentes en las bocacalles. Ondeaban banderas de España. En la escalinata del ayuntamiento se ha desplegado una pancarta con el lema "España es Ceuta".

La concentración se ha desarrollado sin incidentes. Se ha querido subrayar que el acto era de solidaridad y apoyo a Ceuta. Sí se ha reclamado al Gobierno que centre todos sus esfuerzos en devolver la normalidad a la ciudad y a salvar la actual emergencia. Entre los asistentes, estaba la líder del PP de Dénia, Pepa Font.

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La portavoz del PP en Dénia, Pepa Font / Levante-EMV

No obstante, los políticos han preferido quedarse en un segundo plano. De hecho, el manifiesto de apoyo a Ceuta lo ha leído una persona anónima que se ha ofrecido voluntaria.