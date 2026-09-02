Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéCortes de tráfico en Valencia hoyHorario Valencia BarçaObras del metroTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat ValencianaFalleras mayores de València
instagramlinkedin

Multitudinaria concentración en Dénia en solidaridad con Ceuta

La Plaça de l'Ajuntament estaba repleta de gente y ha sido un asistente anónimo el que ha leído el manifiesto

La Plaça de l'Ajuntament, repleta en la concentración de apoyo a Ceuta

La Plaça de l'Ajuntament, repleta en la concentración de apoyo a Ceuta / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Dénia

La concentración en Dénia en solidarida con Ceuta también ha sido multitudinaria. La Plaça de l'Ajuntament estaba desbordada de gente. Incluso había asistentes en las bocacalles. Ondeaban banderas de España. En la escalinata del ayuntamiento se ha desplegado una pancarta con el lema "España es Ceuta".

La concentración se ha desarrollado sin incidentes. Se ha querido subrayar que el acto era de solidaridad y apoyo a Ceuta. Sí se ha reclamado al Gobierno que centre todos sus esfuerzos en devolver la normalidad a la ciudad y a salvar la actual emergencia. Entre los asistentes, estaba la líder del PP de Dénia, Pepa Font.

Noticias relacionadas

La portavoz del PP en Dénia, Pepa Font

La portavoz del PP en Dénia, Pepa Font / Levante-EMV

No obstante, los políticos han preferido quedarse en un segundo plano. De hecho, el manifiesto de apoyo a Ceuta lo ha leído una persona anónima que se ha ofrecido voluntaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca
  2. Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches
  3. En Jávea Park no ganan para sustos: el apagón en Xàbia se originó al 'fundirse' allí un transformador eléctrico
  4. La Xàbia sencilla y sincera
  5. Apagón en el casco urbano de Xàbia: 'Ha sido una mañana de no poder trabajar y de sudar a chorros
  6. Es como si me fuera a explotar la cabeza': una joven de Pedreguer que sufre una enfermedad rara y empeora día a día espera desde octubre a que la operen
  7. Cabras, pastores, ganaderos, 'margenadors', labradores... la tarea colectiva para prevenir incendios en la Vall d'Ebo, Pego, l'Atzúbia y la Vall d'Alcalà
  8. La Cova del Comte de Pedreguer, en el foco de la investigación internacional de la prehistoria

El mal trago de la alcaldesa de Calp en la concentración de apoyo a Ceuta: "¿Dónde están tus socios?"

El mal trago de la alcaldesa de Calp en la concentración de apoyo a Ceuta: "¿Dónde están tus socios?"

Multitudinaria concentración en Dénia en solidaridad con Ceuta

Multitudinaria concentración en Dénia en solidaridad con Ceuta

"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

“Si no dejas tu casa en un incendio, puedes dejarte la vida”: Benitatxell enseña a la ciudadanía cómo actuar ante las emergencias

“Si no dejas tu casa en un incendio, puedes dejarte la vida”: Benitatxell enseña a la ciudadanía cómo actuar ante las emergencias

El discreto encanto de las plazas del interior de la Marina Alta: así luce la renovada Plaça de Baix de Benirrama, en la Vall de Gallinera

El discreto encanto de las plazas del interior de la Marina Alta: así luce la renovada Plaça de Baix de Benirrama, en la Vall de Gallinera

Pedreguer presenta la 30a edició del Festival Internacional d'Orgue Concerts de la Tardor

Pedreguer presenta la 30a edició del Festival Internacional d'Orgue Concerts de la Tardor

Benissa vive su gran semana de cine: lleno en todas las proyecciones

Benissa vive su gran semana de cine: lleno en todas las proyecciones

Septiembre y las calas de Xàbia se liberan: "Ha cambiado hasta el acento; ha vuelto la gente de la 'terreta'"

Septiembre y las calas de Xàbia se liberan: "Ha cambiado hasta el acento; ha vuelto la gente de la 'terreta'"
Tracking Pixel Contents