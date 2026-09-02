Pedreguer presenta la 30a edició del Festival Internacional d'Orgue Concerts de la Tardor
Entre els dies 4 d'octubre i l'1 de novembre, cada diumenge a les 18.00 h, l'església de la Santa Creu acollirà els cinc concerts d'una edició especialment commemorativa
El Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer arriba enguany a la seua trentena edició amb els ja tradicionals Concerts de la Tardor, que se celebraran cada diumenge des del 4 d'octubre fins a l'1 de novembre de 2026 a l'església de la Santa Creu. Un aniversari rodó que Pedreguer celebrarà amb una programació ambiciosa, en què conviuen les grans formacions simfòniques i corals, la música de cambra i els solistes, sempre fidel a l'esperit del festival i al protagonista indiscutible: el magnífic orgue Grenzing.
L'obertura, el diumenge 4 d'octubre, porta per títol 30 anys de música amb l'orgue i reunirà la soprano Emília Onrubia, els trompetistes Ernesto Chuliá i Joaquín Cabrera, el guitarrista Vicent Ballester i l'organista Josep Vicent Giner, amb obres de G. F. Händel, W. A. Mozart, H. Villalobos i A. Piazzolla.
El diumenge 11 d'octubre serà el torn de L'orgue concertant, amb el Salón Orquestra Costa Blanca —Janusz Nykiel i Raisa Ulumbekova (violins), Alberto Castillo (viola), Yolanda Bueso (violoncel) i Mar Ripoll (contrabaix)— i Arturo Barba a l'orgue, que interpretaran obres d'A. Vivaldi, G. F. Händel i J. Pachelbel.
Sons de Llum ompliran el temple el diumenge 18 d'octubre de la mà del Quintet de Metalls Al Vent —Ferran Femenia i Pau Botella (trompetes), Ferran Ferrando (trompa), Ximo Tur (trombó) i Juanjo Martín (tuba)— amb Marc Balaguer a l'orgue, en un programa amb música de J. S. Bach, G. Rossini, G. Bizet i E. Elgar.
El diumenge 25 d'octubre, sota el títol Diàleg de gegants, l'ADDA Simfònica Alacant, dirigida per Cristóbal Soler, compartirà escenari amb l'organista Josep Vicent Giner en un dels plats forts de l'aniversari. El programa es donarà a conéixer pròximament.
La cloenda arribarà el diumenge 1 de novembre amb el Salzburger Kirchentrio, a càrrec del Cor i Orquestra de la Rectoria, amb els solistes Pepi Lloret (soprano), Lola Ribes (mezzosoprano), José Martínez (tenor) i Carles López (baix), Josep Vicent Giner a l'orgue i la direcció de Jaume Morell. Interpretaran la Missa de la Coronació KV 317 de W. A. Mozart i la Kleine Orgelsolomesse HOB. XXII:7 de J. Haydn.
Una exposició per a repassar trenta edicions
Com a complement de la programació musical, la Casa Municipal de Cultura de Pedreguer acollirà del 2 d'octubre al 8 de novembre l'exposició retrospectiva i commemorativa 30 edicions del Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer, un recorregut per la història d'una cita que s'ha consolidat com un dels referents del calendari cultural de la comarca.
Entrades disponibles als punts de venda anticipada i al web https://pedreguer.es/fiopedreguer.
La informació i la venda anticipada d'entrades s'atendrà de dilluns a divendres, d'11.00 a 14.00 h, a la Casa Municipal de Cultura de Pedreguer (Glorieta de la Creu, 14 · tel. 966 456 200) i, a Dénia, a Proakustik (av. Joan Fuster, 28 C · de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h · tel. 965 782 548). També es pot obtindre informació a través de Konzertfreunde (info@konzertfreunde.com) i del correu fiopedreguer@gmail.com.
Des de la regidoria de Cultura es destaca que «el Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer ha servit per a millorar l'oferta cultural de la nostra Vila», una trajectòria que arriba enguany a les tres dècades de vida.
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