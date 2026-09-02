"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

Un millar de personas se ha concentrado esta tarde en la Plaça de l'Església de Xàbia en solidaridad con Ceuta. Entre los asistentes estaba el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, quien tiene casa en Xàbia.

El exministro José Manuel García-Margallo, en la concentración de Xàbia / A. P. F.

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha leído un manifiesto. También ha atajado los insultos contra Pedro Sánchez y los gritos de "invasión". Cuando una parte de los asistentes ha empezado a corearlos y parecía que otros participantes se contagiaban, la alcaldesa ha proclamado que Xàbia es "un poble de pau". Ha bastado para contener a los más exaltados y para frenar consignas de odio.

Alfons Padilla

Defender la convivencia y la acogida

La alcaldesa ha pedido que la solidaridad de Xàbia "resuene como un tambor y llegue nítida a Ceuta". Ha insistido en que este municipio también es de convivencia y acogida. Ha dado las gracias a los servicios esenciales por "dar lo mejor de sí mismos" en la crisis que está viviendo aquella ciudad. Ha aludido también al "drama que vive cada persona que cruza una frontera".

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Ha reclamado al Gobierno que destine todos los medios necesarios para defender la unidad territorial y hacer frente a esta emergencia. Ha terminado con un "Viva Ceuta" y subrayando que "todos somos ceutíes".