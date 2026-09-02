Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéCortes de tráfico en Valencia hoyHorario Valencia BarçaObras del metroTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat ValencianaFalleras mayores de València
instagramlinkedin

"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

Entre los asistentes, el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo

La alcaldesa ha aludido también al "drama que vive cada persona que cruza una frontera"

La plaza de Xàbia, repleta de gente: han asistido unas mil personas

La plaza de Xàbia, repleta de gente: han asistido unas mil personas / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un millar de personas se ha concentrado esta tarde en la Plaça de l'Església de Xàbia en solidaridad con Ceuta. Entre los asistentes estaba el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, quien tiene casa en Xàbia.

El exministro José Manuel García-Margallo, en la concentración de Xàbia

El exministro José Manuel García-Margallo, en la concentración de Xàbia / A. P. F.

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha leído un manifiesto. También ha atajado los insultos contra Pedro Sánchez y los gritos de "invasión". Cuando una parte de los asistentes ha empezado a corearlos y parecía que otros participantes se contagiaban, la alcaldesa ha proclamado que Xàbia es "un poble de pau". Ha bastado para contener a los más exaltados y para frenar consignas de odio.

Un millar de personas se concentra en Xàbia en solidaridad con Ceuta (vídeo)

Un millar de personas se concentra en Xàbia en solidaridad con Ceuta (vídeo)

Alfons Padilla

Defender la convivencia y la acogida

La alcaldesa ha pedido que la solidaridad de Xàbia "resuene como un tambor y llegue nítida a Ceuta". Ha insistido en que este municipio también es de convivencia y acogida. Ha dado las gracias a los servicios esenciales por "dar lo mejor de sí mismos" en la crisis que está viviendo aquella ciudad. Ha aludido también al "drama que vive cada persona que cruza una frontera".

Noticias relacionadas

Ha reclamado al Gobierno que destine todos los medios necesarios para defender la unidad territorial y hacer frente a esta emergencia. Ha terminado con un "Viva Ceuta" y subrayando que "todos somos ceutíes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca
  2. Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches
  3. En Jávea Park no ganan para sustos: el apagón en Xàbia se originó al 'fundirse' allí un transformador eléctrico
  4. La Xàbia sencilla y sincera
  5. Apagón en el casco urbano de Xàbia: 'Ha sido una mañana de no poder trabajar y de sudar a chorros
  6. Es como si me fuera a explotar la cabeza': una joven de Pedreguer que sufre una enfermedad rara y empeora día a día espera desde octubre a que la operen
  7. Cabras, pastores, ganaderos, 'margenadors', labradores... la tarea colectiva para prevenir incendios en la Vall d'Ebo, Pego, l'Atzúbia y la Vall d'Alcalà
  8. La Cova del Comte de Pedreguer, en el foco de la investigación internacional de la prehistoria

"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

"Som un poble de pau": la alcaldesa de Xàbia ataja los insultos a Pedro Sánchez y los gritos de "invasión" en una concentración con un millar de personas en apoyo a Ceuta

“Si no dejas tu casa en un incendio, puedes dejarte la vida”: Benitatxell enseña a la ciudadanía cómo actuar ante las emergencias

“Si no dejas tu casa en un incendio, puedes dejarte la vida”: Benitatxell enseña a la ciudadanía cómo actuar ante las emergencias

El discreto encanto de las plazas del interior de la Marina Alta: así luce la renovada Plaça de Baix de Benirrama, en la Vall de Gallinera

El discreto encanto de las plazas del interior de la Marina Alta: así luce la renovada Plaça de Baix de Benirrama, en la Vall de Gallinera

Pedreguer presenta la 30a edició del Festival Internacional d'Orgue Concerts de la Tardor

Pedreguer presenta la 30a edició del Festival Internacional d'Orgue Concerts de la Tardor

Benissa vive su gran semana de cine: lleno en todas las proyecciones

Benissa vive su gran semana de cine: lleno en todas las proyecciones

Septiembre y las calas de Xàbia se liberan: "Ha cambiado hasta el acento; ha vuelto la gente de la 'terreta'"

Septiembre y las calas de Xàbia se liberan: "Ha cambiado hasta el acento; ha vuelto la gente de la 'terreta'"

Un bosque sumergido en el Auditorio de Teulada: el fascinante arte orgánico de Ximo Canet

Un bosque sumergido en el Auditorio de Teulada: el fascinante arte orgánico de Ximo Canet

L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, sobre el Dia de Ceuta: "Solidaritat amb la ciutat i la seua gent i defensa ferma de la convivència"

L'alcalde de Dénia, Rafa Carrió, sobre el Dia de Ceuta: "Solidaritat amb la ciutat i la seua gent i defensa ferma de la convivència"
Tracking Pixel Contents