Benissa en Corto, una oda al cine y al talento valenciano emergente

El Centro Cultural de Benissa se ha transformado esta semana en una gran sala de cine con la celebración de la II edición de Benissa en Corto, un festival que ha conquistado a cerca de 1.300 personas que han asistido a los pases de las proyecciones de cortos y ha sido respaldada por actores como Carlos Santos, Octavi Pujades, Ferran Gadea, Carolina Bona, Vanessa Cano y el padrino de honor, Unax Ugalde, entre otros.

El festival ha colgado todos los días el cartel de completo, lo que demuestra la fascinación por las historias proyectadas en pantalla y que consolida a la cita como un referente cultural indispensable en la Marina Alta.

Sus creadores, el director de la muestra, Pedro Font, el locutor y guionista Raúl Martínez y la actriz Maria Mas muestran su “satisfacción por el gran recibimiento que ha tenido esta segunda edición del festival”. Y prueba de ello, es que ha sido respaldada estos días por el presidente del jurado, el actor catalán Octavi Pujades, acompañado de los miembros del jurado los actores y actrices, Carolina Bona, Vanessa Cano y Ferran Gadea conocidos por sus papeles en la serie televisiva “L’Alqueria Blanca”, y el actor calpino Rafael Fernádez.

Actrices y actores, el alcalde y los organizadores del festival / Levante-EMV

La magia del festival se ha completado con la presencia de rostros muy queridos de la escena nacional. El reconocido actor vasco Unax Ugalde, en calidad de padrino de esta edición, arropa con su cercanía y experiencia en cine, teatro y televisión, como en series como “A las once en casa”, “Compañeros” o “El grupo”, interpretación que le valió la nominación de la Unión de Actores a Actor Revelación en el año 2000 o en su papel en la serie “Periodistas”.

Junto a él, intérpretes consagrados como Carlos Santos, Ganador del Premio Goya a Mejor actor Relevación y que ha participado en series como “El refugio atómico” y “Los hombres de Paco”, entre otras muchas más.

Talento emergente

Esta edición especialmente por su rotunda apuesta por la cantera audiovisual de la tierra. La selección oficial de cortometrajes ha puesto en valor el talento valenciano emergente, mostrando la madurez técnica, la sensibilidad y la audacia narrativa con la que los realizadores de la Comunitat se abren paso en la industria.

Además, se ha contado con la presencia de actrices de la 'terreta' como Berta Bolufer (es de Xàbia) con una carrera prometedora que ha dado el salto a la pantalla destacando en producciones como la serie “Pura Sangre”, el joven de Moraira Xavi Pastor, que forma parte de largometrajes como “Aarón” o series como “Respira” y la actriz de la misma localidad Lydia Triebel que ha participado en series como “Machos Alfa”o el actor de Busot Fernando Corral de la serie “Valle Salvaje”.

Cada sesión se ha vivido con emoción palpándose en la sala el aplauso sincero a una generación de cineastas llamada a marcar el futuro del sector. Además, en cada una de ellas se ha contado con la presencia de algún creador de los cortometrajes que se iban a visionar algo que es mucho de agradecer.

El padrino de la II edición de Benissa en Corto, el actor Unax Ugalde manifestó que es "un placer y honor ser el padrino este año de este festival y desando compartir cine con todos vosotros estos días. Nosotros nos debemos al público y ver una sala llena hasta el fondo es un placer, así que muchas gracias y a disfrutar”.

Siguen los actos

Con la mirada puesta en el día de hoy donde finalizan los pases de las proyecciones de esta edición. Mañana viernes será el día grande en honor al padrino en el que a las 19:00 horas se descubrirá su estrella ubicada detrás de la Basília Puríssima Xiqueta.

Y con la finalidad de dar a conocer distintos enclaves de Benissa, los focos y los flashes estarán en la playa de la Fustera a las 22:00h, allí Unax Ugalde presentará su película “La Buena nueva”.

Tras la proyección, fiesta en honor a Ugalde en el restaurante El Rall, patrocinador oficial del festival, con entrada libre para aquellas personas que quieran asistir.

Finalizará esta II edición de Benissa en Corto el sábado, 5 de septiembre, a las 20:00h en la nueva plaza del Ayuntamiento de Benissa, novedad este año, donde tendrá lugar la gran Gala de Clausura, entrega de premios y alfombra roja. Al concluir, tributo a “La oreja de Van Gogh” y DJ Dario Giner.

Noticias relacionadas

Benissa despedirá así una semana donde el cine ha sido el verdadero protagonista, dejando claro que el talento cinematográfico no solo emociona, sino que llena salas.