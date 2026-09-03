Calp termina la renovación integral del "Pavelló Ifac" con una inversión superior a los 38.000 euros

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado la renovación del parquet del Pavelló Ifac, una intervención integral que ha permitido poner a punto distintos espacios de esta instalación deportiva municipal. Los trabajos se han realizado durante el mes de agosto para aprovechar el periodo de menor actividad y que afectase lo menos posible a clubes y escuelas deportivas. El pabellón estará disponible para su uso a partir del próximo lunes 7 de septiembre.

La actuación sobre el parquet, con una inversión de 38.557 euros, ha consistido en el acuchillado y lijado integral de la superficie, su posterior tratamiento y barnizado, la reparación de las zonas deterioradas y la renovación del marcaje deportivo. El objetivo ha sido recuperar la superficie de juego, mejorar sus condiciones de seguridad y prolongar la vida útil del pavimento ante el elevado uso que soporta la instalación.

Aprovechando estos trabajos, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una puesta a punto general de diferentes espacios del pabellón, que ha incluido la renovación de toda la iluminación de pasillos, accesos y vestuarios, así como una nueva señalización interior que facilita la orientación y mejora la identificación de los distintos espacios de la instalación. Asimismo, se han adquirido e instalado dos nuevas porterías y se ha incorporado una nueva moqueta para la práctica de gimnasia rítmica. Está prevista, además, la renovación de las protecciones de todos los pilares del pabellón, con el fin de mejorar la seguridad de la instalación y adecuarlas a su uso deportivo.

Durante los meses de octubre y noviembre, el Pavelló Ifac acogerá la realización de un mural artístico en una de sus paredes interiores a cargo de la artista Julieta XLF, en lo que constituirá su primera intervención artística en un espacio interior. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca transformar visualmente el pabellón, dotándolo de mayor personalidad e identidad propia, y convertir la instalación deportiva también en un espacio cultural y artístico, acercando el arte urbano y contemporáneo a un espacio de uso cotidiano para clubes y deportistas.

De cara al primer trimestre de 2027, el Ayuntamiento tiene previsto acometer la sustitución de las calderas de agua caliente de los vestuarios del pabellón, con el objetivo de continuar con la modernización de la instalación y mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad del servicio que reciben las personas usuarias.

El concejal de Deportes y Educación, Ximo Perles, ha destacado que "esta renovación integral del Pavelló Ifac era una actuación muy necesaria, dado el elevado uso que soporta esta instalación por parte de clubes, escuelas deportivas y deportistas del municipio". El edil ha añadido que "hemos aprovechado la intervención en el parquet para mejorar también la iluminación, la señalización y el equipamiento del pabellón, y seguiremos trabajando en las próximas fases con la incorporación del mural artístico y la renovación de las calderas de agua caliente".

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha señalado que "esta actuación forma parte de nuestro compromiso con la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, garantizando espacios seguros, modernos y de calidad para toda la ciudadanía". Sala ha añadido que "la incorporación de un mural artístico al Pavelló Ifac es también una apuesta por dotar a nuestras instalaciones deportivas de una identidad propia, acercando el arte a espacios de uso cotidiano para muchas personas de Calp".