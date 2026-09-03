La extraña fiebre de derribar señales en Xàbia: no se salvan ni las del Montgó

Septiembre pone la cosas en su sitio. El verano da señales. Señales de saturación turística. También señales de incivismo. Una extraña fiebre que se ha desatado en los últimos veranos en Xàbia es la de derribar señales. De madrugada, tras la fiesta, hay quienes se hacen los forzudos y se dedican a empujar y empujar las señales hasta arrancarlas de cuajo. No es un hecho aislado. Es una plaga. Y también ha llegado al Montgó. En estos últimos días, una de las señales tirada por los vándalos ha sido la recientemente instalada en el desvío a la Plana y al cabo de Sant Antoni (al faro, al mirador y al área recreativa). Esa señal avisa de los eventuales cierres del parque natural por riesgo de incendio. Una mañana apareció tirada en tierra. Los operarios municipales se afanaron en enderezarla.

Señales por los suelos

Lo de derribar señales no tiene ninguna explicación. De repente, hay una legión de iconoclastas en Xàbia. Se rebelan contra esa firme autoridad que ejercen las señales de tráfico. También tiran las señales informativas (la del Montgó, por ejemplo). La toman con cualquier símbolo que está en pie. Es sorprendente, pero ocurre. La Policía Local lleva el registro de las señales abatidas. Los operarios municipales dedican en verano un tiempo importante a volver a levantar y falcar las señales.

Noticias relacionadas

Ya se sabe que el verano es un tiempo de cierta insurgencia. Pero arramblar con las señales no tiene ningún sentido. Es una gamberrada. Y punto.