La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos

Una discusión fue el "detonante". La Guardia Civil ha detenido en Benidoleig a una mujer de 35 años y de nacionalidad checa reclamada por la justicia de su país y sobre la que pesaba una requisitoria internacional de busca y arresto con fines de extradición por un presunto delito de tráfico de armas, municiones o explosivos.

La actuación se inició cuando la Central Operativa de Servicios recibió un aviso que alertaba de una discusión en una vivienda rural del municipio. Ante la posibilidad de que existiera riesgo para la integridad de alguna de las personas implicadas, una patrulla del Puesto de Pedreguer se desplazó de inmediato al lugar.

A su llegada los agentes localizaron a un hombre y a una mujer, ambos extranjeros. Las comprobaciones y entrevistas realizadas permitieron descartar la existencia de agresiones o lesiones. Los dos implicados confirmaron que solo se había producido una discusión de carácter personal. Las dificultades idiomáticas obligaron a los guardias civiles a recurrir de forma continuada a herramientas de traducción para poder mantener esas entrevistas.

Durante esas gestiones, un aviso por un accidente de circulación leve ocurrido en las inmediaciones permitió vincular a las mismas personas con el vehículo implicado, cuya documentación correspondía a la mujer.

El cotejo de ambas identidades en las bases de datos policiales nacionales e internacionales reveló que sobre la mujer pesaba la requisitoria internacional con fines de extradición. Los agentes comprobaron, además, que sobre el hombre constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero, por lo que comunicaron a la autoridad requirente los datos solicitados.

En prisión hasta que se realice la extradición

La Guardia Civil arrestó a la mujer en cumplimiento de la orden internacional en vigor. La detenida fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que se puso en contacto con la Audiencia Nacional, competente en materia de extradición. Finalmente, ingresó en prisión a la espera de que se resuelva su entrega a la República Checa.

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La Guardia Civil recuerda que los mecanismos de cooperación policial internacional permiten localizar y detener en España a personas reclamadas por la justicia de otros países, incluso en el curso de actuaciones ordinarias de seguridad ciudadana.