Benissa impulsa el comercio local con los más de 200.000 euros de la campaña de Bono Consumo “Arranquem el Curs”

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la concejalía de Comercio y Promoción Económica y CREAMA Benissa, vuelve a apostar por el comercio de proximidad con la puesta en marcha de la campaña Bono Consumo Benissa 2026 “Arranquem el curs”, una iniciativa que movilizará 212.288,66 euros para fomentar las compras en los establecimientos del municipio y, al mismo tiempo, ofrecer un apoyo directo a las familias coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La campaña permitirá a la ciudadanía obtener hasta 100 euros en bonos por persona, que podrán utilizar en los comercios adheridos a la iniciativa. De este modo, el ayuntamiento busca generar un doble impacto: ayudar a las economías familiares y dinamizar la actividad de los negocios locales.

Hasta 100 euros para comprar en los comercios de Benissa

La campaña estará activa del 14 de septiembre al 3 de octubre de 2026. Podrán beneficiarse las personas mayores de 18 años y empadronadas en Benissa a fecha de 1 de septiembre de 2026.

El cartel de la nueva campaña de "Bons Consum" / Levante-EMV

Cada persona podrá descargar hasta cuatro bonos de 25 euros, con un valor máximo de 100 euros por beneficiario.

Para hacer uso de los bonos, será necesario realizar una compra por un importe mínimo equivalente al doble del valor del bono. Así, por ejemplo, un bono de 25 euros podrá utilizarse en una compra de 50 euros o más.

Los bonos podrán acumularse en una misma compra cuando pertenezcan a la misma persona, pero no podrán combinarse bonos de diferentes beneficiarios. Además, serán nominativos y estarán vinculados al DNI o NIE de cada usuario, garantizando un sistema de gestión seguro y transparente a través de la plataforma habilitada por el ayuntamiento (consultar bases en: https://benissa.portaldelcomerciante.com/ )

Un impulso directo al comercio de proximidad

La campaña Bo Consum Benissa “Arranquem el curs” supone una nueva apuesta municipal por fortalecer el tejido comercial y empresarial de Benissa, incentivando que el gasto se quede en el municipio y llegue directamente a los negocios y profesionales locales.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento quiere prestar también un apoyo directo a los hogares en un momento del año en el que se concentran numerosos gastos vinculados al inicio del curso escolar: las familias ahorran y los comercios de Benissa reciben un impulso directo.

El 14 de septiembre se habilitará la web ( bonsconsumbenissa2026.es ) desde donde se podrán adquirir los bonos, como en ediciones anteriores.

Para garantizar que nadie quede fuera de la campaña por motivos tecnológicos, el ayuntamiento habilitará un sistema de solicitud tanto online como presencial, facilitando el acceso a los bonos a toda la ciudadanía y reduciendo la brecha digital.

“Queremos que el inicio del curso sea un poco más llevadero para las familias y, al mismo tiempo, que ese esfuerzo económico se traduzca en actividad para nuestros comercios”, ha destacado Roberto Box, concejal de Comercio.

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Por su parte, Arturo Poquet, alcalde de Benissa, ha valorado la importancia de esta campaña que, “demuestra, una vez más, que cuando apoyamos al comercio local estamos apoyando a todo el municipio. Ponemos más de 200.000 euros a disposición de las familias y de nuestros negocios para generar un beneficio compartido: ayudar a los hogares y dinamizar la economía de Benissa.”