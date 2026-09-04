OPINIÓ
70.000 euros menys per al D*na de Dénia amb el PP en la Generalitat
Com a alcalde i regidor de Turisme de Dénia durant 11 anys, testimoni de primera mà de la lluita d’un gran equip de persones per regalar a Dénia este immens i formidable festival, em sent en l’obligació moral de denunciar un menyspreu més de la Generalitat del PP cap a la nostra ciutat
Vicent Grimalt, exalcalde de Dénia
Ahir es va presentar una nova edició del festival D*na, la novena ja, i un any més l'expectació, la qualitat del programa i els valors que transcendeixen a esta trobada (enguany dedicada a la transmissió del coneixement gastronòmic) confirmen el que ja sabem: que el nostre D*na ha crescut imparable, des de l'any 2017, fins a convertir-se en un gran referent turístic i gastronòmic a nivell nacional i un ambaixador prémium de la Comunitat Valenciana.
Tanmateix, l'ascens imparable, en prestigi, visitants i renom, del gran festival de la Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia UNESCO ha rebut com a resposta de la Generalitat governada pel Partit Popular un descens progressiu en l'assignació econòmica destinada a donar suport a l'esdeveniment.
L'esforç encomiable de totes les institucions, empreses, entitats i persones que any rere any fan possible este gran somni gastronòmic vora mar ha de lidiar amb la baixada de recursos autonòmics.
I l'aposta clara de l'Ajuntament de Dénia per un projecte que ha revolucionat l'experiència turística a la nostra ciutat, ha de doblar-se (ja són 150.000 euros municipals els pressupostats per al D*na) per a fer front a l'abandonament dissimulat que està operant Turisme Generalitat Valenciana des que en 2023 l'aleshores president Carlos Mazón va intentar que canviàrem el D*na de data de celebració per a no eclipsar la fira Alicante Gastronómica.
Tan important és reiterar el nostre suport incondicional i convençut a les persones, encapçalades pel xef Quique Dacosta, que han creat esta meravella de festival, com denunciar i fer pública l'evidència: que per a la Generalitat el D*na de Dénia no està entre les seues prioritats.
Afirmació que les dades corroboren: fins als 250.000 euros va arribar l'aportació de Turisme Comunitat Valenciana l'any 2023, amb Francesc Colomer com a secretari autonòmic de Turisme en el govern de Ximo Puig.
Després de les eleccions, amb el canvi de color en la Generalitat, va començar el desinterés: l'any passat 50.000 euros menys; enguany, un altre mos de 20.000 a la subvenció autonòmica per al D*na.
Actualment, 180.000 euros destinarà Generalitat al nostre festival gastronòmic.
I una mostra definitiva de la importància que este govern concedeix al D*na la tenim en la intervenció d'ahir, en la presentació de la novena edició, del secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, qui va parlar d'una aportació de 200.000 euros sense haver-se preocupat per actualitzar la xifra rebaixada, ja comunicada a l'organització del festival.
La interpretació sobre el perquè d’esta retirada progressiva de suport a un referent turístic indiscutible de la Comunitat Valenciana la deixe als lectors d’este article…
Com a alcalde i regidor de Turisme de Dénia durant 11 anys, testimoni de primera mà de la lluita d’un gran equip de persones per regalar a Dénia este immens i formidable festival, em sent en l’obligació moral de denunciar un menyspreu més de la Generalitat del PP cap a la nostra ciutat.
Segurament la foto se la faran, el dissabte 26 a la Marineta. Però almenys la ciutadania ja sabrà que darrere de les bones cares hi ha una estratègia mantinguda en el temps d’abandonar un barco que no els interessa.
Si estes línies serveixen perquè s’ho repensen, bones són.
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