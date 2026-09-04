En cuadro en la residencia de Pego: "Si sigue funcionando es gracias a la dedicación, profesionalidad, generosidad, solidaridad y empatía de las trabajadoras"

La residencia municipal Sant Joan de Déu de Pego ofrece 36 plazas para personas mayores y, a día de hoy, la plantilla la forman 22 empleadas públicas. Este servicio municipal y esencial está en cuadro. El sindicato CC OO asegura que "la situación es insostenible". Recuerda que en la residencia se presta asistencia médica, enfermería, atención de gerocultor, fisioterapia, farmacia, podología, peluquería, lavandería, comedor, acompañamiento o terapia. Revela que hay trabajadoras a las que todavía se les deben días de vacaciones del pasado año.

El sindicato asegura que si la residencia funciona cada día es "solo por la dedicación, profesionalidad, generosidad, solidaridad y empatía" de las empleadas. Lamenta la "falta de interés" del gobierno de Pego, que "se cierra a negociar nada y no está encarando como toca la difícil situación" de este servicio. Además de falta de personal, CC OO señala que estas empleadas nunca han cobrado complemento de productividad. Advierte que las trabajadoras de la residencia no están valoradas como correspondería en la Relación de Puestos de Trabajo municipal. "Sufren un agravio comparativo constante y continuado respecto a otros empleados municipales. Esta situación genera una desigualdad en sus retribuciones y en las condiciones laborales". Estas trabajadoras, revela el sindicato, se están planteando incluso convocar una huelga indefinida.

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Urge una bolsa para cubrir bajas y vacaciones

CC OO exige al gobierno local que convoque de forma urgente la comisión de sentimiento de la Relación de Puestos de Trabajo y revalore las condiciones del personal de la residencia. Exige que se cree una bolsa de trabajo para cubrir de manera inmediata las bajas laborales y las vacaciones. Recuerda que estas trabajadoras cuidan a los mayores y realizan labores complejas, delicadas y de gran responsabilidad.