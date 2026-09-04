Els Magazinos honrará la tradición del arroz marinero en la quinta edición de “Viu l’arròs mariner”

El próximo sábado 19 de septiembre el mercado gastronómico y cultural de Dénia, Els Magazinos , organizará su tradicional encuentro alrededor del arroz marinero para reivindicar este legado culinario del barrio de pescadores Baix la Mar. La quinta edición de “Viu l´arròs mariner”, enmarcada dentro del proyecto Cuina de Territori y de la mano de Cerveza Turia , será un recorrido gastronómico por la identidad de Dénia y la Marina Alta para honrar una receta que es mucho más que eso. El arroz marinero es un plato identitario que nace de un territorio, de un mar, de unos pescadores y agricultores, de una forma de cocinar que se ha transmitido de generación en generación.

Los arroceros de la Marjal de Pego acuden a esta cita / BODIA.B

Durante una jornada festiva y abierta al público, Els Magazinos recuperará esa historia para llevarla hasta la mesa, con el arroz como hilo conductor. “Viu l´arròs mariner” 2026 toma el relevo de las Jornadas de Arròs Mariner, de las que ya se celebraron cuatro ediciones hace ya dos décadas, desde 2006, con Diana y Federico Cervera como impulsores. Este año, cuenta con la colaboración de HostelBe.

el cartel anunciador de la jornada es obra de Bonavista Taller, estudio creativo de las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve / Bonavista Taller

En esta ocasión, el cartel anunciador de la jornada es obra de Bonavista Taller , estudio creativo de las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve, con un estilo muy característico: colorista, fresco y mediterráneo.

Programación Viu l´Arròs Mariner 2026

10:30H. a 12H.: MESA REDONDA “L´ARRÒS DE BAIX LA MAR”.

Historia, territorio y memoria de una cocina marinera. Porque nuestro arroz marinero no nace de una receta, sino del encuentro entre un territorio de arroz y de mar, unos pescadores, un barrio y una forma de cocinar. Moderada por la periodista gastronómica Marina Vega.

Estos sabores tienen una intensidad y un sabor que son puro Mediterráneo / BODIA.B

Participantes:

Javier Calvo, Doctor en Historia, presentará el nuevo cuaderno de El Nostre Territori, dedicado a la memoria del barrio. Una mirada a Baix la Mar, a su gente y a la relación histórica entre esta zona, el puerto, la pesca y la cocina.

presentará el nuevo cuaderno de El Nostre Territori, dedicado a la memoria del barrio. Una mirada a Baix la Mar, a su gente y a la relación histórica entre esta zona, el puerto, la pesca y la cocina. El agricultor Pepe Morera de Arroz El Segador (Pego), cuarta generación dedicada al cultivo del arroz de las variedades Bomba y Bombón D.O. Arroz de Valencia.

cuarta generación dedicada al cultivo del arroz de las variedades Bomba y Bombón D.O. Arroz de Valencia. Los pescadores Paco Sala y Alejandro Forrat de la Barca Troia de la Cofradía de Dénia, patrón y cocinero respectivamente. Ya que ellos son de los pocos que continúan elaborando a bordo el arroz marinero para el rancho de la tripulación, nos explicarán los pescados y mariscos que utilizan, de dónde viene el nombre de arroz a banda y los secretos de los marineros para cocinar en alta mar. Una conversación desde la experiencia de quienes conocen el mar de primera mano.

respectivamente. Ya que ellos son de los pocos que continúan elaborando a bordo el arroz marinero para el rancho de la tripulación, nos explicarán los pescados y mariscos que utilizan, de dónde viene el nombre de arroz a banda y los secretos de los marineros para cocinar en alta mar. Una conversación desde la experiencia de quienes conocen el mar de primera mano. El cocinero Jaume Cervera del Grupo Casa Federico , que gestiona las compras de cocinas de restaurantes de la familia Cervera como Al Forn, Els Tomassets, Primera Línea, Casa Federico y el Hotel Nou Romá, donde actualmente dirige la cocina del restaurante La Senia de Federico. Jaume Cervera ha sabido heredar el legado de la cocina de su abuela Pepa Teresa y de su madre Rosa Devesa para convertir la comida cotidiana y las recetas familiares en la base del recetario de los restaurantes que gestionan.

que gestiona las compras de cocinas de restaurantes de la familia Cervera como Al Forn, Els Tomassets, Primera Línea, Casa Federico y el Hotel Nou Romá, donde actualmente dirige la cocina del restaurante La Senia de Federico. Jaume Cervera ha sabido heredar el legado de la cocina de su abuela Pepa Teresa y de su madre Rosa Devesa para convertir la comida cotidiana y las recetas familiares en la base del recetario de los restaurantes que gestionan. Luis Silvestre, propietario de Melicatesen (Dénia), una tienda de productos de la tierra que también vende online. Gran defensor del territorio, selecciona productos de proximidad de la comarca de La Marina Alta y de la Comunidad Valenciana, también relacionados con el arroz marinero para elaborarlo en casa.

Ubicación: A la Fresca Events.

El historiador Javier Calvo es un gran divulgador de la evolución de los productos de la gastronomía / BODIA.B

11H. ALMUERZO MARINERO “TASTA BAIX LA MAR” · 18 €

Mientras se desarrolla la mesa redonda, el público podrá disfrutar del almuerzo Tasta Baix la Mar, maridado con cerveza Turia y elaborado por A La Fresca, en el cual recuperaremos algunos de los sabores más reconocibles de la cocina marinera de Dénia. Una propuesta pensada no como un menú gastronómico convencional, sino como un pequeño recorrido por los sabores de Baix la Mar.

Surtit Baix la Mar: Moixama, peix a la flama, aladrocs marinats sobre tomaca, taperes i ceba tendra.

Galeres, peix i crancsfregits amb creïlles i salsa marinera de Fede Cervera.

Arròs a banda amb all-i-oli(arroz marinero con el sello de A la Fresca).

Venta de entradas: El almuerzo podrá adquirirse previamente a través de la web de Els Magazinos en el enlace https://elsmagazinos.com/producto/almuerzo-y-mesa-redonda-arroz-marinero/

12H. DOS ARROCES, DOS MEMORIAS.

Demostración y degustación de dos arroces marineros:

Paco Sala y Alejandro Forrat de la Barca Troia de la Cofradía de Pescadores de Dénia elaborarán un arroz vinculado a la tradición marinera y al rancho que se prepara en las cocinas de nuestros barcos de pesca de Dénia. Durante su elaboración, explicarán qué pescados utilizan, de dónde proceden, la importancia de la lonja de Dénia, cómo se prepara el fondo, qué variedad de arroz emplean, cómo se construye el sabor, qué técnicas usan y qué relación tiene este plato con la cocina tradicional de Dénia.

elaborarán un arroz vinculado a la tradición marinera y al rancho que se prepara en las cocinas de nuestros barcos de pesca de Dénia. Durante su elaboración, explicarán qué pescados utilizan, de dónde proceden, la importancia de la lonja de Dénia, cómo se prepara el fondo, qué variedad de arroz emplean, cómo se construye el sabor, qué técnicas usan y qué relación tiene este plato con la cocina tradicional de Dénia. Alex Ferrer de la Croquetería Qmcomo y +QCoqueta, un cocinero que ha trabajado en varios restaurantes de La Marina Alta, preparará una paella de mero y pulpo de la lonja de Dénia con un caldo que le enseñó a preparar su abuela Pepita recuperando la cocina doméstica y familiar.

Precio: 6€/plato. Acompaña tu arroz marinero con una Cerveza Turia por 1€ más.

De 12H. a 15H. MERCADO “EL ARROZ QUE TE LLEVAS A CASA”

En la Plaza Dénia es Vida habrá un puesto en el que los asistentes podrán comprar Arroz El Segador de Pego, así como los productos para elaborar arroz marinero en casa de Melicatesen, como los kits de la marca valenciana de caldos El Paeller .

12H.–15H. RUTA DE TAPAS “TASTA MAGAZINOS” EN LA CALLE DE LOS SABORES

¡Del territorio al plato! Una ruta para descubrir el mercado a través de sus sabores. Durante toda la jornada, la Calle de los Sabores de Els Magazinos se convertirá en una pequeña ruta gastronómica dedicada al Barrio Baix La Mar. Los locales participantes ofrecerán tapas o pequeñas elaboraciones inspiradas en el arroz, el mar, el barrio y los productos de temporada acompañadas de Cerveza Turia por 10€.

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La jornada es puro sabor y muy nutritiva en las experiencias de los productores y cocineros / BODIA.B

Sobre Els Magazinos

Els Magazinos apuesta por la buena vida y la buena mesa en un espacio mediterráneo para compartir, que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes y que sobrevive al paso del tiempo sin perder el esplendor del barrio marinero de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.