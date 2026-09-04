El riesgo forestal toca a la puerta de los chalés en Xàbia

Las fotografías lo dicen todo: urbanismo disperso, chalés metidos en los bosques, piscinas a troche y moche, masas forestales secas y con cientos de pinos muertos y eventuales vías de evacuación (las calles de las urbanizaciones) que son un "cul de sac". Este viernes se cumplen justo 10 años del inicio del incendio que arrasó 812 hectáreas en la Granadella de Xàbia (689 forestales y públicas y el resto privadas) y que obligó a desalojar a 1.400 vecinos que viven en chalés metidos en las pinadas, eso que se ha dado en llamar interfaz urbano-forestal. La montaña se regenera. A su paso, sí, pero se regenera. Pero quizá hay que poner el foco en el riesgo, en el urbanismo disperso que no ha aprendido la lección y en esas urbanizaciones que lindan directamente con las masas forestales.

Xàbia, en estos diez años, pese a que se han abierto cortafuegos y fajas de protección y se han clareado espesas pinadas, sigue igual de vulnerable al fuego e incluso más. Los bosques han sufrido la sequía y la plaga del Tomicus destruens. Hay miles de pinos secos y muertos. Son combustible fácil.

Pinos muertos en el acantilado de la Falzia y el Portitxol. A la izquierda, asoma la piscina de un chalé / Germán Caballero

Las imágenes aéreas son elocuentes. En parajes litorales como el Portitxol o la Falzia, donde hay grandes pinadas, el riesgo forestal toca a la puerta de los chalés. Las pinadas están muy castigadas. Predomina el color gris. No hay separación entre esas masas forestales resecas y enfermas y las viviendas.

El urbanismo disperso de Xàbia: piscinas a troche y moche y chalés que lindan con el bosque / Germán Caballero

Además, desde el aire se detecta claramente otro riesgo. Las calles que servirían de vías de evacuación tienen un punto laberíntico y muchas acaban en un "cul de sac". La cala de la Barraca, de la que se sale por estas urbanizaciones de la Falzia, tiene la misma calle de acceso y salida (en la cala de la Granadella sí están la carretera y la calle en zigzag de Pic Tort, dos vías de evacuación). Si en estas pinadas que están sobre la cala se declarara un incendio, todos los coches deberían escapar por la misma calle. Hay una amenaza evidente de colapso y tapón.

Los bosques, ahora muy castigados por la muerte masiva de pinos, envuelven las urbanizaciones / Germán Caballero

Si se toma cierta altura, todo se ve con más nitidez. Las pinadas están muy tocadas. Se han desplomado cientos de pinos. Muchos que siguen en pie están secos y muertos. Los jardines, con sus piscinas, parecen de otro planeta. Están verdes y tienen un cierto punto exótico. Esta vegetación doméstica y de jardín tampoco es la más adecuada para frenar las llamas. Setos y palmeras prenden con facilidad.

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La construcción de nuevos chalés no tiene fin en la Barraca / Germán Caballero

Más expuestos al fuego

La Xàbia dispersa sigue muy expuesta al fuego. Lo está incluso más que hace diez años, cuando el incendio de la Granadella ya anticipaba que los fuegos habían evolucionado y cada vez eran más virulentos. Ahora, una década después, sigue habiendo miles de chalés pegados y metidos en los bosques. Además, ahora los bosques, con miles de pinos secos y convertidos en leña, pueden ser pasto fácil de las llamas. Los árboles muertos arden como un fósforo.