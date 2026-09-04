Abbey Road, los Beatles y los derechos de las mujeres en Calp

Una imagen icónica: los Beatles cruzando el paso de peatones de Abbey Road. Esa fotografía ha servido de inspiración para este magnífico mural, inaugurado hoy. Se titula "La igualdad nos hace avanzar. Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres". Está en la estación de autobuses de Calp. La obra, realizada por Elena de Ballester, profesora de pintura de la Asociación Amigos del Arte de Calp (ADA), está motivada por la importancia de poner en valor el camino recorrido hacia la igualdad y los derechos conquistados por generaciones de mujeres.

El mural representa a un grupo de mujeres diversas avanzando juntas, en un símbolo de este recorrido histórico y de la pluralidad de la sociedad actual. Con esta imagen, el ayuntamiento busca poner en valor lo conseguido hasta ahora, reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada avance, y trasladar la idea de que la igualdad es una construcción colectiva que debe seguir impulsándose, sin retroceder ni ceder en los derechos ya conquistados.

Esta iniciativa no constituye una acción aislada, sino que se enmarca en una línea de trabajo que la concejalía de Igualdad continuará desarrollando a lo largo del año a través de diferentes talleres y actividades de sensibilización. En este sentido, el mural da continuidad a propuestas ya realizadas, como el taller "Recorrido por la Memoria de los Derechos de las Mujeres en España", desarrollado con mujeres del Centro Social, y se suma a otras iniciativas previstas, entre ellas una actividad intergeneracional orientada a compartir experiencias y aprendizajes entre distintas generaciones, con participación de población joven y adolescente.

La igualdad es un camino

La concejala de Igualdad, Itziar Doval, ha señalado que "este mural nos recuerda que la igualdad no es un punto de llegada, sino un camino que debemos seguir recorriendo entre todas y todos, sin dar ni un paso atrás en los derechos que tanto ha costado conseguir".

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La edil ha añadido que "queremos que esta imagen, situada en un espacio de paso tan importante como la estación de autobuses, sea también un recordatorio diario para toda la ciudadanía de la importancia de proteger y consolidar estos derechos, que siguen siendo cuestionados".