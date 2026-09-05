Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas

Pillado con las manos en la masa. Más bien con las manos en la llama y en el mechero. La Policía Local de Dénia ha sorprendido a un hombre que portaba tres mecheros en la zona de la avenida de Andalucía donde se ha declarado un incendio que ha originado gran alarma. El fuego estaba próximo al IES Maria Ibars y a un aparcamiento de tierra donde había numerosos vehículos estacionados. También está cercano a viviendas. De hecho, el consorcio de bomberos han confirmado que se ha tenido que desalojar a 200 vecinos por precaución. Ha generado una gran y densa humareda negra. También estaba cerca del descampado del incendio que a principio de verano llegó a saltar a las dunas de la playa del Raset. El presunto pirómano está arrestado. Portaba tres mecheros, una pipa y material incendiable. Los agentes de la Policía Local lo han llevado a la comisaría de la Policía Nacional.

El fuego se ha dado por estabilizado en torno a las 15 horas, pero los cortes de tráfico se mantienen porque los bomberos siguen trabajando en la zona con medios aéreos y terrestres. Los edificios cercanos del Camí Gandia y de la calle Fragata se han desalojado, una medida que ha afectado a 200 vecinos y vecinas.

Alfons Padilla

No se puede bajar la guardia con el fuego. Sobre las 13.29 horas se ha dado aviso de que se había declarado un incendio en un descampado de Dénia. El fuego se ha propagado rápidamente y ha generado una gran y densísima columna de humo. La humareda se ve desde gran distancia. Además, las llamas también se observan desde viviendas de Dénia. El descampado se halla en la avenida de Andalucía, muy cerca del instituto Maria Ibars.

La humareda que ha generado el fuego / Levante-EMV

Próximo a viviendas

El fuego estaba próximo a viviendas. También hay coches aparcados muy cerca en un aparcamiento de tierra. Se temía que las llamas puedan prender en los vehículos. Han acudido rápidamente patrullas de la Policía Local. Los vecinos han trasladado a Levante-EMV que el fuego en seguida ha cogido fuerza. Se está combatiendo desde tierra y desde el aire. Ya han acudido medios aéreos. Mientras, desde tierra están trabajando en la extinción bomberos de los parques de Dénia, Benissa y Oliva (acuerdo de colaboración entre comarcas limítrofes, en este caso la Marina Alta y la Safor). En total hay desplegados en la zona un sargento, dos cabos y once bomberos de los citados parques.

Noticias relacionadas

También había peligro de que las llamas se propagasen a los árboles de la avenida de Andalucía. Además de tomar declaración y constatar si el detenido, como todo apunta, ha provocado los incendios, se investigará si pudiera estar relacionado con otros fuegos de Dénia.