Evacuada en helicóptero una senderista que ha sufrido un bajón de azúcar en la senda del Tangó en Xàbia
La excursionista, de 51 años, se ha sentido desfallecer de repente cuando estaba a mitad de la ruta; en seguida se ha activado el rescate
Una senderista de 51 años ha sufrido esta mañana un bajón de azúcar cuando ascendía por la senda que sube desde la cala del Tangó al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. La excursionista se ha sentido desfallecer de repente. La ruta no es complicada, pero no hay sombra y hoy el sol vuelve a apretar. Le ha bajado la glucosa. Se ha quedado sin fuerzas. Su compañero ha avisado en seguida al 112. Se ha activado el rescate.
Los agentes de la Policía Local (también ha participado Protección Civil) han llegado hasta la excursionista. Era complicado bajarla por la senda (estaba a mitad de ruta) y, además, se encontraba muy débil.
Trasladada al hospital de Dénia
Ha acudido el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos en el helicóptero. Han evacuado por el aire a la excursionista. La han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperará una ambulancia para trasladarla al hospital de Dénia.
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