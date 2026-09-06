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Evacuada en helicóptero una senderista que ha sufrido un bajón de azúcar en la senda del Tangó en Xàbia

La excursionista, de 51 años, se ha sentido desfallecer de repente cuando estaba a mitad de la ruta; en seguida se ha activado el rescate

El helicóptero, sobre el tramo de senda donde se hallaba la senderista

El helicóptero, sobre el tramo de senda donde se hallaba la senderista / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Una senderista de 51 años ha sufrido esta mañana un bajón de azúcar cuando ascendía por la senda que sube desde la cala del Tangó al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. La excursionista se ha sentido desfallecer de repente. La ruta no es complicada, pero no hay sombra y hoy el sol vuelve a apretar. Le ha bajado la glucosa. Se ha quedado sin fuerzas. Su compañero ha avisado en seguida al 112. Se ha activado el rescate.

El helicoptero, sobre la senda del Tangó

El helicoptero, sobre la senda del Tangó / Levante-EMV

Los agentes de la Policía Local (también ha participado Protección Civil) han llegado hasta la excursionista. Era complicado bajarla por la senda (estaba a mitad de ruta) y, además, se encontraba muy débil.

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El helicóptero sobrevuela el cabo de Sant Antoni

El helicóptero sobrevuela el cabo de Sant Antoni / A. P. F.

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