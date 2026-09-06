La playa de la Fustera de Benissa vive la gran fiesta del cine

Los cines de verano son pura magia: cine bajo las estrellas. El público, absorto, se sumergía en «La buena nueva», filme dirigido por Helena Taberna y que protagoniza Unax Ugalde, el actor que este viernes descubrió su estrella en Benissa, un pueblo que se abre paso en el mundo de los festivales cinematográficos. Ugalde es el padrino de esta segunda edición de Benissa en Corto. La película se proyectó en pantalla grande en el paseo de la playa de la Fustera. A pocos metros, en la preciosa terraza del restaurante El Rall, el cine fue una gran fiesta.

Unax Ugalde, los organizadores del festival y el alcalde y la concejala de Cultura, en el restaurante El Rall / Campos fotógrafo

Unax Ugalde ya tiene desde hoy un lugar reservado en la historia cinéfila de Benissa. El actor vasco destapó la estrella que lleva su nombre y que está en la calle de detrás de la basílica de la Puríssima Xiqueta.

Un reconocimiento que une al intérprete con una localidad que durante estos días ha convertido sus calles, sus plazas y sus paisajes en un gran plató abierto al cine al recibir la visita de multitud de actores, actrices, guionistas y personas vinculadas a la industria cinematográfica.

El actor Unax Ugalde junto a su estrella / Campos fotógrafo

El homenaje a Ugalde encaja con el espíritu de Benissa en Corto, un festival que, en apenas dos ediciones, aspira a convertir al municipio en un punto de encuentro para profesionales, creadores y amantes del séptimo arte.

Unax Ugalde estuvo acompañado por los creadores del festival, Pedro Font, Raúl Martínez y Maria Mas, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, y la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu.

El actor expresó su emoción. Unax Ugalde cuenta con una amplia experiencia en cine, teatro y televisión, como en series como “A las once en casa”, “Compañeros” o “El grupo”, interpretación que le valió la nominación de la Unión de Actores a Actor Revelación en el año 2000 o en su papel en la serie “Periodistas”.

Unax Ugalde, emocionado, dijo que “la Comunitat Valenciana pasó de ser un destino a ser parte de mi historia personal, ya que mi mujer Neus es valenciana y juntos hemos creado una bonita familia junto a mis dos hijos. Este honor que hoy me concede este pueblo no puede ser mejor excusa para sellar mi vínculo con esta tierra para siempre, Benissa en Corto un festival joven que está lleno de futuro”.

El ilusionismo del cine: la fiesta en El Rall fue mágica / A. P. F.

Arropado por decenas de asistentes, el actor vasco subrayó que “la organización me transmitió en todo momento que era un festival muy familiar y así ha sido. He disfrutado de la tranquilidad de Benissa, he conocido sus calles y el lugar en el que iban a ubicar la estrella”. “Me hace muchísima ilusión que esta placa esté ubicada detrás de esta Basílica, en la plaza Rector Salvador Fuster, un cura que hizo muchísimas cosas buenas por Benissa y estuvo al lado de los necesitados”, apuntó.

“Estar aquí compartiendo lugar me hace sentir muy humilde y agradecido, al igual que me emocionó que luego, casualidad de la vida, veremos la película “La buena nueva” que protagonicé y que habla también de un párroco”, señaló Unax muy emocionado, al tiempo que se dirigió a Pedro, Maria y Raúl: “Que esta pasarela de estrellas, por favor, que cruce toda la plaza al completo. Será precioso verlo y eso significará que este festival sigue vigente, vivo y apostando por la cultura”.

La proyección en gran pantalla en el paseo de la Fustera / A. P. F.

"El calor de un pueblo de cine y cultura"

"Desde que llegué a Benissa -continuó Ugalde- he sentido ese calor de un pueblo que vive el festival como algo suyo, lo he encontrado en cada paseo, en cada charla, desde la estanquera hasta la farmacéutica, pasando por una de las mujeres que controlaba la zona azul por las mañanas, y por las tardes, estaba con nosotros disfrutando de las proyecciones. Ahí entendí que no es solo un pueblo que acoge un festival, sino un pueblo volcado con la cultura y orgulloso de hacerla suya”.

Ugalde quiso compartir esta estrella con su familia por aguantarlo en los buenos y en los malos momentos de la vida. "Una estrella que tiene cinco puntas y el otro día disfrutando con mis hijos en la Cala Pinets les expliqué que cada punta es un miembro de esta familia, ellos no les salían las cuentas, porque somos cuatro. Allí les conté que esperamos un tercer hijo", momento que causó la gran ovación de todos los asistentes que quisieron darle un caluroso aplauso y la enhorabuena.

Agradeció a todos aquellos que se han emocionado o reído o incluso llorado conmigo. “Esa complicidad tan invisible como real es el mejor regalo que te pueda dar esta profesión. Gracias por estar, compartir y recordarme que actuar no es un solo trabajo, sino un puente y espero seguir cruzándolo junto a vosotros muchos años”, afirmó el actor.

Noticias relacionadas

Tras un emotivo discurso, Unax descubrió su propia estrella, una pieza creada por las artistas locales del GAB, que han aportado su talento y sensibilidad a este homenaje tan especial.