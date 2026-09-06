Lo que queda del primer chalé de Xàbia: tres paredes

El tiempo es una piqueta implacable. Lo derriba todo. Y también se lleva por delante los detalles, las tramas susurradas, las historias a media voz y la cotidianidad. Queda el trazo grueso.Queda la ruina. Aquí arriba, en la cota más alta del cabo de Sant Antoni de Xàbia, siguen en pie tres paredes, las laterales, más robustas, y la opuesta a la fachada. Se adivina, no obstante, un aire de arquitectura clásica. El frontón de la fachada se ha desmoronado. Le daba a la construcción un cariz de templo. Estaba coronado por pináculos cónicos. Hace tiempo que esos adornos desaparecieron. El frontón, no obstante, se había mantenido precariamente en pie hasta no hace muchos años.

Ahora esta casa en ruinas, al desmoronarse el frontón, está partida por la mitad. En la fachada, todavía se intuye la pintura azul clara, un tono más próximo al celeste que al marino. La vivienda, erigida allá arriba, en la estribación del Montgó que es el cabo de Sant Antoni, sobresalía junto a otros hitos como los molinos de viento, los vestigios de la ermita de Sant Antoni y el faro, que se encendió en 1855.

Hay tantísimas casas abandonadas y desmedradas en la Marina Alta (cientos de construcciones rurales) que ésta podría pasar por una más. No lo es. Se sabe el nombre popular que los xabiencs le dieron:la casa de les Memes. Y también se sabe que esta construcción de finales del siglo XIXfue el primer chalé de Xàbia. En el catálogo municipal de bienes y edificios protegidos, figura la casa de les Memes. Se le otorga protección individual parcial. El uso que se le atribuye es el de «residencial turístico». La vivienda la habitó una familia de València que venía de tanto en tanto a Xàbia a pasar sus vacaciones.

El frontón de la fachada, que era el elemento arquitectónico más singular, se ha desmoronado; la vivienda ha quedado partida por la mitad"

Poco después se levantó otro chalé pionero, Villa Consuelo, datado en 1904 y que se halla en el puerto de Xàbia. Su arquitectura también es sobria y de inspiración clásica. Estos primeros chalés rehuían el barroquismo. Era una arquitectura elegante, de líneas puras y de un clasicismo muy mediterráneo.

En una de las paredes laterales, hay garabateado un «se vende». Estos terrenos forman parte del parque natural del Montgó. Muchos excursionistas buscan la senda que los lleve a esta ruina. Si la encuentran, descubren una construcción muy particular. Se ve claro que no es ni de lejo un «casup». Los excursionistas se detienen en lo que fue la terraza (todavía pavimentada con pequeñas baldosas de arcilla). La vista es extraordinaria. A finales del siglo XIX, la familia que erigió este primer chalé, ya buscaba las alturas. Luego se han construido arrimados a los acantilados y en las laderas del Montgó o del Tossalet cientos de chalés con vistas (extraordinarias vistas).

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Esos excursionistas también se asoman desde las estrechas ventanas enmarcadas con piezas de piedra labrada. El paisaje queda encuadrado. Las ventanas que dan al este fijan un plano perfecto del faro del cabo de Sant Antoni. n