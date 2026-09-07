La Asociación de Hostelería Teulada Moraira presenta un nuevo asistente virtual con inteligencia artificial para descubrir el destino

La Asociación de Hostelería Teulada Moraira incorpora un nuevo “fichaje” a su equipo. No sabe cocinar —todavía está por demostrar si sabe hacer una buena paella—, pero sí tiene muy claro dónde comer, dónde alojarse y qué hacer en Teulada Moraira.

Se trata del nuevo asistente virtual con inteligencia artificial de la Asociación de Hostelería Teulada Moraira, una herramienta pensada para ayudar tanto a visitantes como a residentes a descubrir y disfrutar del municipio de una manera más personalizada, directa y sencilla.

El asistente permite realizar preguntas en lenguaje natural y recibir recomendaciones adaptadas a los gustos, necesidades y planes de cada persona. Desde encontrar un restaurante para una ocasión especial hasta descubrir un alojamiento para una escapada, pasando por propuestas para disfrutar de un día en el municipio o ideas diferentes para sorprender a alguien.

“Queremos que descubrir Teulada Moraira sea cada vez más fácil y que cada persona pueda encontrar aquello que busca de una manera rápida, cercana y personalizada”, señala la Asociación de Hostelería Teulada Moraira.

El asistente virtual ayudará a los visitantes y vecinos a descubrir la gran oferta hostelera del municipio / Levante-EMV

La nueva herramienta nace también con el objetivo de poner en valor la oferta hostelera y turística del municipio, facilitando el acceso a diferentes propuestas y ayudando a los usuarios a descubrir establecimientos, experiencias y rincones que quizá todavía no conocen.

Un asistente para preguntar lo que quieras

La filosofía de este nuevo servicio es sencilla: preguntar y dejarse sorprender.

“¿Dónde puedo cenar con mi pareja?”, “¿Qué restaurante me recomiendas para una ocasión especial?”, “¿Qué puedo hacer este fin de semana?”, “¿Dónde me puedo alojar?”, “¿Qué plan puedo hacer con niños?” o incluso “Quiero sorprender a alguien, ¿qué me propones?” son solo algunos ejemplos de las preguntas que se pueden plantear.

El objetivo es que la tecnología sea una herramienta al servicio de las personas y del destino, ofreciendo recomendaciones a medida en cuestión de segundos.

Una nueva herramienta dentro del proyecto Mediterranean Experience · Teulada Moraira 2026

El nuevo asistente virtual se integra dentro del proyecto Mediterranean Experience · Teulada Moraira 2026, una iniciativa que apuesta por la innovación y la promoción del destino para acercar la oferta turística y hostelera de Teulada Moraira a nuevos públicos.

Como parte de este proyecto, el lanzamiento del asistente estará acompañado de una campaña de promoción online en España y diferentes mercados europeos, con presencia en redes sociales y campañas de publicidad en Google.

El objetivo es dar a conocer el nuevo asistente entre potenciales visitantes y utilizarlo como una nueva puerta de entrada al destino, facilitando que quienes estén buscando dónde comer, dónde alojarse o qué hacer puedan descubrir Teulada Moraira de una forma diferente, interactiva y personalizada.

La estrategia combinará así inteligencia artificial, promoción digital y oferta turística local, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del visitante y aumentar la visibilidad de los establecimientos y experiencias que forman parte de la oferta de Teulada Moraira.

El nuevo asistente ya está disponible a través de la página web de la Asociación de Hostelería Teulada Moraira:

www.hosteleriateuladamoraira.com

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La puesta en marcha de este nuevo asistente cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.