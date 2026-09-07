En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
El sospechoso de provocar el fuego que se echaba encima de coches estacionados y de viviendas podría haber originado otros incendios en parcelas próximas al casco urbano
La Policía Local también atrapa a los presuntos ladrones de dos bicis eléctricas valoradas en 10.000 euros
El presunto pirómano intentó hacerse pasar por un bañista más. Pero la Policía Local lo tenía identificado y lo arrestó. Llevaba tres mecheros, una pipa y material incendiario. La Policía Local de Dénia ha difundido una fotografía de espaldas del sospechoso de provocar el incendio que este sábado obligó a desalojar a más de 200 vecinos. El detenido lleva bañador y se hallaba en las dunas de Tamarindos, en la playa del Raset. Trató de escabullirse haciéndose pasar por un bañista más. No coló.
La Policía Local precisa que el sospechoso también habría provocado "diversos incendios en parcelas próximas al núcleo urbano". El del sábado arrasó un descampado que está junto al instituto Maria Ibars y el Camí del Llavador. Muy cerca se halla el terreno de la antigua discoteca Menphis que ardió a principios de julio. Las llamas y la intensa humareda también obligaron a confinar a cientos de vecinos y a desalojar la playa del Raset. El fuego saltó incluso a las dunas de esta playa.
Detenidos por robar dos bicis eléctricas de 10.000 euros
La Policía Local también detuvo este domingo a los dos presuntos ladrones de dos bicicletas eléctricas valoradas en 10.000 euros. La colaboración de una vecina fue esencial para localizar a los sospechosos. Los agentes han destacado que la colaboración vecinal es importantísima para resolver con rapidez robos o acciones tan peligrosas y que generan tanta alarma como la del incendio del sábado.
- La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos
- Cierra tras casi 40 años otra tienda tradicional de Xàbia: 'Nos hemos dejado la piel, pero es imposible competir con las grandes superficies
- Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
- Evacuada en helicóptero una senderista que ha sufrido un bajón de azúcar en la senda del Tangó en Xàbia
- Lo que queda del primer chalé de Xàbia: tres paredes
- Septiembre y las calas de Xàbia se liberan: 'Ha cambiado hasta el acento; ha vuelto la gente de la 'terreta'
- En Jávea Park no ganan para sustos: el apagón en Xàbia se originó al 'fundirse' allí un transformador eléctrico
- Apagón en el casco urbano de Xàbia: 'Ha sido una mañana de no poder trabajar y de sudar a chorros