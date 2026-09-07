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En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia

El sospechoso de provocar el fuego que se echaba encima de coches estacionados y de viviendas podría haber originado otros incendios en parcelas próximas al casco urbano

La Policía Local también atrapa a los presuntos ladrones de dos bicis eléctricas valoradas en 10.000 euros

El presunto pirómano, al detenerlo los dos agentes de la Policía Local

El presunto pirómano, al detenerlo los dos agentes de la Policía Local / Policía Local de Dénia

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Teresa Andreu

Dénia

El presunto pirómano intentó hacerse pasar por un bañista más. Pero la Policía Local lo tenía identificado y lo arrestó. Llevaba tres mecheros, una pipa y material incendiario. La Policía Local de Dénia ha difundido una fotografía de espaldas del sospechoso de provocar el incendio que este sábado obligó a desalojar a más de 200 vecinos. El detenido lleva bañador y se hallaba en las dunas de Tamarindos, en la playa del Raset. Trató de escabullirse haciéndose pasar por un bañista más. No coló.

La Policía Local precisa que el sospechoso también habría provocado "diversos incendios en parcelas próximas al núcleo urbano". El del sábado arrasó un descampado que está junto al instituto Maria Ibars y el Camí del Llavador. Muy cerca se halla el terreno de la antigua discoteca Menphis que ardió a principios de julio. Las llamas y la intensa humareda también obligaron a confinar a cientos de vecinos y a desalojar la playa del Raset. El fuego saltó incluso a las dunas de esta playa.

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