La ganadería extensiva "combate" incendios en la Marina Alta: las vacas ya pacen en la Font de la Mata de Gata

Tanto tiempo rumiando soluciones para prevenir incendios y resulta que los rumiantes tenían la llave. El pastoreo no es solo de cabras. También las vacas mansas se suman a esta labor de "apagar" los fuegos en invierno. Las "vacas anti-incendios" ya trotan (son animales muy pacientes) en la montaña de la Font de la Mata, en Gata de Gorgos.

Protección Civil de Gata-Pedreguer ha difundido imágenes de este rebaño. Ha anunciado que ha comenzado la campaña de prevención de incendios con el pastereo de vacas no bravas. La Font de la Mata también es un paraje de sendas y de excursionismo. De ahí que Protección Civil avise de que, aunque estas vacas son de lo más tranquilas, hay que "mantener una distancia de seguridad y no molestarlas con movimientos bruscos".

Las muy pacíficas "vacas anti-incendios" ya pacen en el paraje de la Font de la Mata / Protección Civil de Gata-Pedreguer

Ahora que llega el fin del verano y empiezan a bajar las temperaturas, se reanuda la ganadería extensiva en las montañas de la Marina Alta. Los rebaños de cabras han vuelto estos días a la Plana del Montgó. El pastoreo, iniciado aquí el pasado mes de enero (250 animales), le ha ido de fábula a la montaña. Las cabras ya ramonean de nuevo en un terreno de 200.000 metros cuadrados del parque natural. El corral está junto al antiguo campo de tiro de Xàbia, cerrado y que debe convertirse en centro de interpretación del Montgó.

Ganadería extensiva y gestión agroforestal, una tarea paciente y de hormiga

Mientras, el colectivo Pego Viu ha explicado estos días que la ganadería extensiva y la gestión agroforestal en la Vall d'Ebo, en l'Atzúbia, Pego y la Vall d'Alcalà, territorio devastado por el gran fuego de 2022 (ardieron más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y del Comtat), es una tarea colectiva en la que participan pastores, ganaderos, "margenadors" (restauración de muros, corrales y caminos de "pedra seca") y agricultores. Prevenir incendios es una labor paciente y silenciosa (se escuchan balidos y mugidos), una labor de hormiga, pero, a la larga, tremendamente efectiva. Se está recuperando la gestión tradicional de las montañas. Los pastores llevan los rebaños a zonas muy concretas, allí donde es necesario reducir la vegetación. Las cabras han estado estos últimos días en la Font d'en Gili-Les Verdales, en la Vall d'Ebo.

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Y así, poco a poco y después de rumiar soluciones poco efectivas, han llegado los rumiantes al rescate de las montañas de la Marina Alta. La ganadería extensiva se va recuperando poco a poco en una comarca que empieza a descubrir el valor y la enorme utilidad de oficios tradicionales (el pastoreo, por ejemplo) que están en peligro de perderse.