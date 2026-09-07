"Larga vida a Benissa en Corto": lo proclamó el actor Unax Ugalde en una gala de clausura con más de 700 asistentes

Benissa ha vuelto a brillar en la gran pantalla del cine. Más de 700 de personas han vibrado en la Gala de Clausura de esta II edición del Festival Benissa en Corto, un homenaje al talento emergente, el cine de autor, emociones, momentos inolvidables y la certeza de que una buena historia siempre encuentra su lugar bajo los focos.

Un festival organizado por Pedro Font, director, Raúl Martínez y Maria Mas, junto con el Ayuntamiento de Benissa y el patrocinador oficial del certamen el restaurante El Rall. A lo largo de la semana se proyectaron 44 cortos seleccionados de distintos géneros y procedencias, donde cada día el Centro Cultural se llenó de espectadores que disfrutaron de cada cortometraje y los artistas que vinieron a presentarlos.

El actor Unax Ugalde ha sido un excepcional padrino / Campos fotógrafo

Una semana que concluía el sábado, día grande, con la Gala de Clausura, en la plaza Maria Crespo Font, que se quedó pequeña para albergar al público asistente. Más de 700 personas disfrutaron de ese momento que quedará guardado en la memoria.

Un auténtico desfile de talento cinematográfico, actores, actrices, directores, guionistas y productores llegaron con vehículos antiguos, causando la gran ovación del público asistente.

Desfilaron por la alfombra roja un continuo ir y venir de nombres propios dentro de la industria del cine, como los miembros del Jurado, Ferran Gadea, Vanessa Cano, Carolina Bona y Rafael Fernández, el padrino de esta II edición, el actor vasco, Unax Ugalde, y centenares de compañeros y compañeras de profesión, como Melani Olivares, Nacho Fresneda, Rafa Álamos, Fernando Corral, Sergio Checa, Miguel Ángel Olivares, Xavi Pastor, Javier Martínez, Javir Bódalo, Maria Almúdever, Sonia Escudero, Morgan Blasco, Rodrigo Marini o David Santamaría, entre otros muchos más.

La gala desplegó glamour sobre la alfombra roja / Campos fotógrafo

La Gala fue conducida y presentada por el locutor y guionista, Raúl Martínez, quien mostró mucho desparpajo y un punto de irreverencia muy cinematográfico.

El toque musical fue a cargo de los músicos benisseros, Pentatonic, la artista CAR, Carmen Palací Ribes, y los talentosos Neus Ortolà y Ezequiel Martin.

PREMIADOS

1º Premio Nacional Pere Bigot “El vestuario” de Miguel Bensadón dotado con 1.500€.

de Miguel Bensadón dotado con 1.500€. 2º Premio Nacional Pere Bigot “Tú no” de Marta Albert dotado con 1.000€.

de Marta Albert dotado con 1.000€. 3º Premio Nacional Pere Bigot “Faustino” de Germán Mairén dotado con 500€.

de Germán Mairén dotado con 500€. 1º Premio CV Pere Bigot “Por dentro” de Álvaro García Company y Mario Hernández dotado con 1.000€.

de Álvaro García Company y Mario Hernández dotado con 1.000€. 2º Premio CV Pere Bigot “Videoclub 2001 ” de Guillermo Polo dotado con 500€ lo recogió uno de sus actores César Tormo.

” de Guillermo Polo dotado con 500€ lo recogió uno de sus actores César Tormo. Premio Igualdad Eva Pinera a “¿Por qué no? De Marina Campos dotado con 500€.

De Marina Campos dotado con 500€. Mejor actor Pere Bigot JuanjoBallesta por “Dopamina Zero” dotado con 500€, que no pudo acudir a la gala al encontrarse inmerso en un papel.

por “Dopamina Zero” dotado con 500€, que no pudo acudir a la gala al encontrarse inmerso en un papel. Mejor actriz Pere Bigot Melani Olivares por “Inquilinos” dotado con 500€.

por “Inquilinos” dotado con 500€. Premio Plataforma (Jóvenes Realizadores) a César Tormo por “Per nadal et convide a sopar” con 700€ en distribución de futuros proyectos.

con 700€ en distribución de futuros proyectos. Premio Plataforma (Movibeta) a “M.A.T (Molt Alta Tensió)” dotado con 300€ más diploma.

dotado con 300€ más diploma. Premio del Público Pere Bigot a “Faustino” de Germán Mairén dotado con 500€. Todos ellos y ellas recibieron una estatuilla creada por el escultor de Benissa, Quico Torres.

Un excepcional padrino

El actor vasco, Unax Ugalde, emocionado, calificó el festival de “maravilloso y muy familiar”. “Durante todos estos días hemos recibido mi familia y yo el calor de un pueblo volcado con la cultura y eso demuestra la gran riqueza que tenéis”, comentó Ugalde ante los aplausos de los espectadores.

El actor subrayó que en toda su carrera profesional “nunca me había tocado ser padrino y ello me ha obligado a hacer una cosa que nunca antes había hecho, parar y mirar hacia atrás y solo tengo agradecimiento. Eternamente agradecido por todo lo que me ha pasado, a los lugares que he visitado, a los diferentes cineastas y compañeros”.

"Larga vida a Benissa en Corto"

“Tanto mi mujer y yo nos hemos enamorado de Benissa. Han sido unos días maravillosos y prometemos volver”, sentenció el actor, quien agradeció a las “instituciones, a su alcalde y a la oposición. Gracias por estar ahí sentados, la alternancia es muy sana y espero que el apoyo a la cultura venga desde ambas partes, porque es muy importante. Larga vida a Benissa en Corto, un proyecto hecho con mucho amor por parte de sus responsables”.

El patrocinio del restaurante El Rall es esencial / Campos fotógrafo

Mientras, el director del festival, Pedro Font, muy emocionado, dio las gracias a todas aquellas personas que han apoyado este festival y han abarrotado cada día el Centro Cultural en las proyecciones, así como al Ayuntamiento de Benissa, al patrocinador oficial, el restaurante El Rall y los patrocinadores las empresas Aisladís, Carpintería Fusta Benissa, Orfer y Pop Corn, Music Fest.

“A todos los colaboradores y patrocinadores por apoyar la cultura y caminar juntos por este sueño y a los voluntarios por dedicar vuestro tiempo, esfuerzo e ilusión para que todo saliera adelante. Un festival se construye con personas y sin vosotros no hubiese sido posible”, destacó Pedro Font.

El alcalde, Arturo Porquet, comentó que “Benissa en Corto ha vuelto y se ha consolidado como una cita referente para la cultura de nuestra localidad. Durante estos días Benissa ha respirado cine, hemos disfrutado de 44 cortos, historias, talento y la oportunidad de compartir nuestro municipio con todos los profesionales de la industria cinematográfica que nos han acompañado”.

El festival cierra su segunda edición dejando tras de sí una estela de talento emergente y, sobre todo, la certeza de que una buena historia siempre encuentra su lugar.

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Tras la Gala de Clausura, la fiesta siguió en la misma plaza con un tributo a “La Oreja de Van Gogh” y después tomó el relevo Santi Bertomeu y el Dj Dario Giner. Detrás de esta propuesta, los creadores de La Farola Festival y Pop Corn Music Fest, responsables de convertir las noches de Benissa en auténticos acontecimientos.