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Maria Josep Ripoll (PSPV), en la carrera a la alcaldía de Dénia

La secretaria general de los socialistas dianenses ya será este mediodía la candidata oficial: "Necesitamos preparar un nuevo proyecto para seguir transformando la ciudad"

Maria Josep Ripoll, entre Paqui Viciano y Vicent Grimalt

Maria Josep Ripoll, entre Paqui Viciano y Vicent Grimalt / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Tiene experiencia en las carreras populares ("voltes a peu" y "curses de muntanya"). Es corredora de fondo. Pero esta carrera es del todo nueva para Maria Josep Ripoll. Es la carrera a la alcaldía de Dénia. Ya ha comenzado. Es de muchos kilómetros y de esprint final (la campaña pura y dura). Estaba cantado. La actual secreteria general de los socialistas dianenses, quien el pasado mes de junio relevó en este cargo orgánico a Vicent Grimalt, quien días después cedería la alcaldía a Rafa Carrió, de Compromís, asume el reto. Ha presentado su candidatura a las primarias. Un trámite. Este mediodía, cuando termine el proceso de primarias, será ya oficialmente la alcaldable socialista. Cuenta con el apoyo sin fisuras del partido. Es un referente en el grupo municipal y en la agrupación socialista.

La candidata socialista a la alcaldía de Dénia, Maria Josep Ripoll

La candidata socialista a la alcaldía de Dénia, Maria Josep Ripoll / Levante-EMV

En 2015, entró de concejala en el primer gobierno de Vicent Grimalt. Asumió las concejalías de Territorio y Calidad Urbana. Logró el hito de que Dénia tuviera un plan general estructural tras décadas de provisionalidad urbanística. Maria Josep Ripoll es licenciada en Geografía e Historia. Conoce el territorio. Es "runner". Y eso de correr por las ciudades, los caminos rurales (la Volta a Peu de la Marina Alta descubre la diversidad de paisajes y territorial de la comarca) y las montañas da una perspectiva muy acertada.

"Mucha ilusión"

Maria Josep Ripoll ha subrayado que asume el reto de ser candidata del PSPV a la alcaldía "con mucha ilusión". "Hemos transformado la ciudad, le hemos pegado la vuelta, pero queda mucho por hacer. El mundo cambia muy aprisa. Necesitamos preparar un nuevo proyecto para continuar transformando Dénia", ha avanzado la concejala socialista.

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La candidata cuenta con el apoyo unánime de su partido. Es muy importante para ella que dos personas con tanta experiencia como los exalcaldes Paqui Viciano y Vicent Grimalt estén a su lado y la aconsejen.

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