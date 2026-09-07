Ondara impulsa un ambiciós pla d'aparcaments per a crear prop de 1.000 places
El pla contempla la creació i consolidació de huit zones d’aparcament repartides pel municipi, amb una superfície total de més de 28.000 m²
Els nous aparcaments se situaran en punts estratègics del municipi per a facilitar l’accés al centre urbà, als centres educatius, a les instal·lacions esportives i a les zones comercials
L’Ajuntament d’Ondara està desenvolupant un ambiciós Pla d’Aparcaments 2026-2027 que permetrà incrementar de manera molt significativa l’oferta d’estacionament públic al municipi mitjançant la signatura de convenis de cessió temporal de terrenys amb propietaris particulars. El pla contempla la creació o consolidació de diverses zones d’aparcament distribuïdes estratègicament per diferents punts del nucli urbà, amb una capacitat estimada d’unes 1.000 places per a vehicles i una superfície global de 28.208 metres quadrats.
Aquesta actuació s’emmarca en l’estratègia municipal per millorar la mobilitat, facilitar l’accés al centre urbà, donar resposta a la creixent demanda d’estacionament i reforçar els serveis públics tant per a la ciutadania com per a l’activitat comercial i econòmica d’Ondara. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha destacat que “la col·laboració dels propietaris dels terrenys està resultant fonamental per a poder disposar de noves bosses d’aparcament en zones estratègiques del municipi, mitjançant fórmules que beneficien tant l’interés general com als titulars de les parcel·les”. En aquest sentit, els convenis ja han sigut formalitzats i aprovats per la Junta de Govern Local. Una vegada completats els tràmits administratius i els treballs previs d'adequació necessaris en cada parcel·la, els diferents aparcaments s'aniran habilitant de manera progressiva durant els pròxims mesos, per tal de garantir que els espais reunisquen les condicions adequades per a la seua obertura i ús públic.
La major bossa d'aparcament del municipi
El Pla d’Aparcaments preveu diferents espais d’estacionament repartits per tot el municipi. Entre les principals actuacions destaca el futur Pàrquing Picasso/Azorín (en la zona de la rotonda del Xopar i l’Av. Adolfo Suàrez), amb una capacitat aproximada de 340 vehicles i una superfície de 9.552 m², que es convertirà en la major bossa d’aparcament del municipi. També cal recalcar el Pàrquing Institut/Pavelló (a l’altre costat del camí la Mar), amb capacitat per a 200 vehicles sobre una superfície de 5.457 m², i el Pàrquing Sanchis Guarner (entre el centre educatiu CEIP Sanchis Guarner i l’antiga Vibroaspre), amb unes 160 places i 4.680 m².
A aquestes actuacions se suma el Pàrquing Consell, amb una previsió de 130 places i una superfície de 3.602 m² (en l’eixida de l’antic camí Vell a Beniarbeig); el Pàrquing Barraquer (B i C), amb capacitat per a 70 vehicles en 1.792 m², que donarà eixida a l’Av. Adolfo Suàrez i que se suma a l’aparcament ja posat en marxa en aquesta zona; el Pàrquing Camí Pujades, amb unes 50 places sobre 1.486 m²; i el Pàrquing Blasco Ibáñez, que aportarà prop de 35 places en una superfície de 1.048 m² (antic aparcament del supermercat Consum). El pla també contempla actuacions de menor dimensió però de gran utilitat per la seua ubicació cèntrica, com és el cas del Pàrquing Carlos Arniches, amb una capacitat aproximada per a 15 vehicles i una superfície de 591 m².
Tal com s’ha realitzat en les últimes actuacions d’aquest tipus, els convenis permetran mantindre la titularitat privada dels terrenys mentre aquests són cedits gratuïtament per al seu ús com a aparcaments públics durant el període acordat. Per la seua part, l’Ajuntament assumirà les tasques de condicionament dels espais, incloent-hi la neteja, adequació del terreny, senyalització i la resta d’actuacions necessàries per a la seua posada en servei.
Des de l’Ajuntament d’Ondara es considera que aquest Pla d’Aparcaments 2026-2027 representa una de les actuacions més importants en matèria de mobilitat dels últims anys, ja que permetrà crear una xarxa d’estacionament distribuïda per diferents sectors del municipi, millorant l’accessibilitat als equipaments públics, als centres educatius, a les instal·lacions esportives, al centre històric i a les principals zones comercials. Amb aquesta iniciativa, el consistori continua apostant per solucions eficients i sostenibles per a donar resposta a les necessitats presents i futures d’Ondara, fomentant la cooperació entre administració i propietaris particulars per a posar en valor espais infrautilitzats al servei de l'interès general.
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