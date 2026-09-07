Las playas de Calp aprueban con nota el control de calidad ambiental de sus aguas litorales

El Ayuntamiento de Calp ha recibido el informe técnico correspondiente al ciclo anual julio 2025-junio 2026 de la Red de Control Costero, elaborado por el Instituto de Ecología Litoral (IEL), que evalúa la calidad ambiental de las aguas del litoral marino del municipio.

Se trata de un programa de muestreos que se viene realizando desde septiembre de 2016 y que, desde el año pasado, combina los datos hidrográficos aportados por el satélite Copernicus con muestreos propios de frecuencia trimestral, en las estaciones de la playa de La Fossa, la playa del Cantal Roig, la playa del Puerto Blanco y Les Urques.

Los resultados del informe confirman que las cuatro estaciones de muestreo del litoral de Calp presentan un estado de calidad ambiental óptimo o bueno. Concretamente, la playa de La Fossa y la playa del Cantal Roig mantienen una calidad óptima, al no haber presentado en ningún momento de la serie histórica cifras que superen los límites establecidos por la normativa.

Por su parte, la playa del Puerto Blanco y Les Urques obtienen una calificación de calidad buena, si bien ambas estaciones registran un estado óptimo en el ciclo anual actual, correspondiente al periodo julio 2025-junio 2026.

En el caso de Les Urques, la calificación de buena responde a un único valor anómalo detectado en toda la serie de muestreos, correspondiente a un dato de clorofila aportado por el satélite Copernicus en agosto de 2024, mientras que el resto de indicadores se ha mantenido siempre dentro de los límites que marca la legislación. En cuanto a la playa del Puerto Blanco, el informe apunta a que el diagnóstico se debe a algún valor anómalo registrado entre 2022 y 2025, posiblemente relacionado con las obras de reestructuración y acondicionamiento realizadas en el puerto deportivo colindante, sin que se haya registrado ninguna cifra que supere el límite legal fuera de dicho periodo, incluido el ciclo anual actual.

El informe destaca igualmente una buena tasa de oxigenación del agua y valores normales de salinidad y pH en las cuatro estaciones analizadas, propios del medio marino mediterráneo, así como una participación escasa de sólidos en suspensión y valores discretos de turbidez. Asimismo, se señala en todas las estaciones una temperatura ligeramente superior a la esperada tanto en los periodos estivales como invernales.

Controles científicos

El concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, ha destacado que "estos resultados confirman que las playas de Calp mantienen un estado de conservación excelente, lo que es fruto del trabajo continuado en materia de protección del litoral y de un seguimiento riguroso a lo largo de los años". El edil ha añadido que "seguiremos apostando por este tipo de controles científicos independientes, que nos permiten detectar cualquier anomalía de forma temprana y actuar en consecuencia para preservar nuestro entorno marino".

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha señalado que "la calidad de nuestras aguas es uno de los principales activos de Calp como destino turístico y como lugar para vivir, y estos datos avalan el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente". Sala ha añadido que "seguiremos trabajando para que nuestro litoral continúe siendo un referente de calidad ambiental en la Comunitat Valenciana".