La segona edició del Fishtail Swing Fest i el Festival Al Dani ompliran de música i ball Dénia el pròxim cap de setmana
El dia 12 de setembre, dissabte, torna el festival de swing de La Marina Lindy Hop, el Fishtail Swing Fest; diumenge 13 s'hi suma a un cap de setmana molt cultural el Festival Al Dani, Sons de la Mediterrània, amb seu a Pedreguer i Dénia.
De la mà de la Regidoria de Cultura, per segon any consecutiu, aquestes dos cites desembarquen a les places de María Hervás i del Consell i al Centre Social per a ampliar les opcions culturals del final de l’estiu.
“És molt important donar suport a les entitats que fan cultura a la nostra ciutat i a la nostra comarca”, ha assenyalat Raúl García de la Reina, regidor de Cultura. “Nosaltres, des de l’ajuntament, impulsem una progamació anual molt completa, però si podem sumar esforços, donar visibilitat a les associacions i promoure activitats participatives que apropen la cultura a la ciutadania, ahí estarem”.
El segon Fishtail Swing Fest arrancarà divendres a la sala L'Androna Multiespai, amb el registre a les activitats amb inscripció, una primera classe de benvinguda i els concerts de Sentimental Gentlemen i Enric Peidro Swingtet.
Dissabte, a partir del migdia, el festival es traslladarà a la plaça de María Hervás, amb una classe d'iniciació al Lindy Hop, a les 12 hores, i l'actuació de Fishtail All Stars, dos activitats obertes a l'assistència i participació de tota la ciutadania.
El ball a María Hervás s'hi reprendrà a les 19.30 hores, amb un altre concert, en aquesta ocasió a càrrec de Tropical Moon Jazz Band. Prèviament, des de les 18 hores, l'epicentre del festival serà la plaça del Consell, amb una classe de Solo Jazz i una marching band.
Consulteu el programa complet del Fishtail Swing Fest en la web https://fishtailswingfest.com
Diumenge, 13 de setembre, el protagonista, al Centre Social, serà el Festival Al Dani organitzat per l'Associació Cultural Ibisko, un esdeveniment amb trajectòria de més d'una dècada a Pedreguer que, des de l'any passat, ha incorporat Dénia com a segona seu del programa, centrat en la música tradicional mediterrània i contemporània.
El fil conductor dels tallers i concerts d'aquesta onzena edició seran la percussió, el cant polifònic i la música amb instruments realitzats amb objectes quotidians i materials reciclats.
Percussió amb objectes quotidians
La programació s'iniciarà a les 10 hores amb un taller sobre percussió amb objectes quotidians impartit per Antonio Sánchez, percussionista amb una trajectòria destacada en formacions com Coetus o La Banda d'Eliseo Parra i que ha col·laborat en enregistraments i directes amb Miguel Poveda i Silvia Pérez Cruz.
A les 12 hores tindrà lloc el concert didàctic "Tubs del món", a càrrec de Xavi Lozano, "un flautista consagrat, un dels màxims representants de la música tradicional amb caràcter contemporani de la Península Ibèrica", segons destaca l'organització.
Ja per la vesprada, el festival continuarà a les 17 hores amb Óscar Jareño i un taller de cant polifònic obert a participants de totes les edats.
I a les 19 hores, Al Dani es tancarà amb el concert gratuït "Música de lo Insólito", a càrrec de l'Orquesta ReuSónica, una "innovadora i extravagant banda" formada per Rocco Papia, Xavi Lozano i Antonio Sánchez. La proposta musical se centra en la utilització d'instruments construïts a partir de residus, materials reciclats i objectes quotidians.
Podeu demanar més informació sobre el festival i les reserves per a participar en els tallers al telèfon 605 82 67 48.
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