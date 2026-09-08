El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden

El curso escolar comienza con tormenta. Y no es metafórico. Es tormenta de lluvia, incluso granizo, y de fuerte viento. De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para este miércoles en el litoral norte de Alicante, es decir, en la Marina Alta. Las previsiones apuntan a que el episodio de mayor intensidad de lluvias y viento se espera a partir de las 14 horas.

El Ayuntamiento de Dénia ha aclarado que no se suspenden las clases. Los colegios abrirán en este primer día de curso con normalidad. La Policía Local desplegará, como es habitual en el inicio del curso escolar, un dispositivo especial a la entrada y salida de los colegios.

La alerta naranja por lluvia, tormenta, fuerte viento e incluso granizo / Levante-EMV

No obstante, el consistorio también avisa a las familias que estén alerta de las posibles novedades que se publiquen en los canales oficiales municipales y de los propios colegios.

Y ha pedido paciencia y que se extremen las precauciones si a la salida de las clases se registra lluvia intensa.

El ayuntamiento ha recordado las recomendaciones:

Extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de intensa lluvia

No cruzar zonas inundables

Evitar barrancos y cauces de ríos

Reducir la velocidad al volante

Como también se esperan fuertes rachas de viento:

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