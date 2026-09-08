El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
Los colegios abrirán con normalidad en Dénia dado que el episodio de mayor intensidad de lluvias y viento se espera a partir de las 14 horas
El curso escolar comienza con tormenta. Y no es metafórico. Es tormenta de lluvia, incluso granizo, y de fuerte viento. De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para este miércoles en el litoral norte de Alicante, es decir, en la Marina Alta. Las previsiones apuntan a que el episodio de mayor intensidad de lluvias y viento se espera a partir de las 14 horas.
El Ayuntamiento de Dénia ha aclarado que no se suspenden las clases. Los colegios abrirán en este primer día de curso con normalidad. La Policía Local desplegará, como es habitual en el inicio del curso escolar, un dispositivo especial a la entrada y salida de los colegios.
No obstante, el consistorio también avisa a las familias que estén alerta de las posibles novedades que se publiquen en los canales oficiales municipales y de los propios colegios.
Y ha pedido paciencia y que se extremen las precauciones si a la salida de las clases se registra lluvia intensa.
El ayuntamiento ha recordado las recomendaciones:
- Extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de intensa lluvia
- No cruzar zonas inundables
- Evitar barrancos y cauces de ríos
- Reducir la velocidad al volante
Como también se esperan fuertes rachas de viento:
- Asegurad elementos externos de las viviendas
- Evitad zonas arboladas y pasar cerca de cornisas y andamios de obra
- Respetad en todo momento la señalización y las indicaciones de los agentes y manteneos informados por canales oficiales.
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