Pedreguer encapçala l'oferta amb 66 habitatges de Casa 47 i treballa per ampliar el parc d’habitatge assequible
“Tot i la bona notícia que és pel nostre poble la inclusió del municipi en esta primera fase del projecte, vull recordar que segueix avant la creació d'una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús"
L’alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, va assistir ahir a Madrid, convidat pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, a la presentació del nou portal de Casa 47, l’entitat pública estatal d’habitatge, per conéixer de primera mà els detalls del projecte, que inicia ara una primera fase de desenvolupament.
La participació de Pedreguer en la trobada té especial rellevància perquè el municipi compta amb 66 habitatges inclosos en esta primera fase de Casa 47, destinats al lloguer assequible. Només altre municipi de la comarca, compta en aquesta primera fase amb oferta d'habitatges: Dénia, que ix amb 46 habitatges. L'alcalde d'aquest poble veí també va assistir a la presentació.
Durant la jornada, els dos alcaldes van mantindre contactes amb la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la secretària d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, Leire Iglesias; i la nova presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, a qui van traslladar la situació particular dels seus municipis, la necessitat d’incrementar l’oferta d’habitatge assequible i la voluntat de col·laborar activament en el desplegament del projecte.
Des de Casa 47 es va traslladar als representants municipals que esta és una primera fase del projecte i que el desenvolupament del nou parc públic estatal es farà en coordinació amb els ajuntaments, que tindran un paper important per adaptar-lo a les necessitats i particularitats de cada municipi.
En este sentit, van acordar amb la presidenta de Casa 47 mantindre pròximament una reunió per abordar de manera específica els casos de les seues localitats, resoldre les qüestions relacionades amb els 66 habitatges i establir les vies de coordinació entre l’Ajuntament i l’entitat responsable de la seua gestió.
En la jornada, Casa 47 també va comunicar que s’ampliarà fins al 21 de setembre el termini de la convocatòria dels habitatges ja disponibles. La convocatòria i l’adjudicació són gestionades directament per Casa 47, i no pels Ajuntaments. No obstant això, des del web municipal es poden consultar les bases de la convocatòria.
El nou portal estatal de Casa 47, https://portal.casa47.es/, permet consultar les convocatòries disponibles, els habitatges, els requisits i terminis i, mitjançant un simulador, comprovar les opcions que s’adapten a les circumstàncies de cada unitat de convivència.
Cooperativa d'habitatge
L’Ajuntament considera estos 66 habitatges un pas més en les diferents línies de treball per incrementar l’oferta d’habitatge assequible a Pedreguer. “Tot i la bona notícia que és pel nostre poble la inclusió del municipi en esta primera fase del projecte, vull recordar que segueix avant la creació d'una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, motiu pel qual encoratge a la gent a fer realitat aquesta altra manera de poder tenir accés a una primera vivenda en règim de cooperativa. Tots els esforços per fer realitat el que diu l'article 47 de la Constitució són benvinguts”, ha afirmat Ferrús.
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