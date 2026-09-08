Pedreguer con 66 pisos y Dénia con 46, grandes beneficiados del nuevo portal público de alquiler asequible: viviendas desde 350 euros

Pedreguer y Dénia dan un paso importante en esa urgencia de facilitar el acceso a la vivienda y empezar a equilibrar un mercado inmobiliario con precios por las nubes y que expulsa a las familias y a los jóvenes. Sus alcaldes, Sergi Ferrús y Rafa Carrió, estuvieron ayer en Madrid en la presentación del portal de vivienda asequible de Casa 47. Lo presentaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Esta convocatoria pone a disposición de los ciudadanos en todo el Estado 645 viviendas recuperadas a la Sareb.

Pedreguer cuenta con 66 viviendas y Dénia con 46. Se alquilarán a partir de 350 euros. Los vecinos interesados deben acceder al portal de Casa 47. Conocerán con detalle las características de las viviendas, su ubicación, el precio de alquiler y los requisitos para poder optar a habitarlas.

Los contratos de alquiler asequible podrán durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Requisitos

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

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Pedreguer y Dénia están entre las localidades que, en relación a su número de habitantes, cuentan con más viviendas de alquiler asequible en esta convocatoria de la entidad estatal Casa 47. Es un espaldarazo importantísimo para empezar a corregir uno de los grandes problemas de la Marina Alta, el del complicadísimo acceso a la vivienda.