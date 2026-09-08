El presunto pirómano de Dénia queda en libertad provisional acusado de un delito de incendio
El detenido por provocar supuestamente el fuego que obligó a desalojar a más de 200 vecinos ya ha declarado ante la jueza de guardia y ahora tiene la obligación de comparece cada vez que sea requerido por el juzgado
El presunto pirómano de Dénia, al que la Policía Local arrestó en las dunas de la playa del Raset (llevaba bañador y supuestamente intentó hacerse pasar por un bañista más), ya ha declarado ante la jueza de guardia de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia. La Policía Local lo llevó a la comisaría de la Policía Nacional, donde ha permanecido detenido hasta que este lunes fue llevado al juzgado. La magistrada ha acordado su libertad provisional. Queda investigado por un delito de incendio.
El presunto autor del incendio de este sábado en un descampado próximo al instituto Maria Ibars, incendio que obligó a desalojar a más de 200 vecinos y que se echaba encima de los coches estacionados en un aparcamiento de tierra, debe comparecer cuando sea requerido por el juzgado, que ahora practicará las diligencias de investigación para esclarecer los hechos.
Otros incendios ocurridos en descampados
La Policía Local sorprendió al supuesto pirómano con tres mecheros, una pipa y material incendiario. Lo detuvieron. Se hallaba en las dunas de la playa del Raset. También se investigará si está relacionado con otros incendios ocurridos en descampados que rodean el centro urbano de Dénia. A principios de julio, otro incendio en el solar de la antigua discoteca Menphis obligó a confinar en sus casas a cientos de vecinos. Las llamas saltaron la carretera de les Marines y arrasaron un tramo de las dunas de la playa del Raset. Los socorristas tuvieron que desalojar a toda prisa la playa.
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